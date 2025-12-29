桃園百倍奉還抽獎「同1人連中」引熱議 經發局：律師見證

網友於桃園市府經發局官網「普發一萬・桃園百倍奉還」抽獎得主資訊，發現第5波抽獎5萬、1萬得主潘小姐是同1人，引發熱議。（圖擷取Threads）

桃園市政府經濟發展局主辦「普發一萬・桃園百倍奉還」活動，希望帶動年終消費熱潮，隨著活動進入倒數，全市各大商圈與在地店家紛紛把握跨年檔期，推出多元優惠，吸引民眾走入商圈消費；經發局於26日完成第五波公開抽獎作業，由電腦系統隨機抽出「週週抽5萬」1名及「天天抽1萬」7名，得獎名單公布於官網，然而有眼尖網友發現12月19日的「天天抽1萬」得主，12月21日的「週週抽5萬」得主，為同一名潘姓女士，截圖發表在網路社群Threads，引發網友熱議「這到底是運氣爆棚？還是有黑箱？」

對於網友質疑有同一人成為天天抽1萬、週週抽5萬得主，引來外界質疑抽獎公平性，桃園市經發局強調，目前完成5波抽獎都是在律師公開見證下完成抽獎作業，每波抽獎都是秉持公平、公正、公開原則，由電腦系統隨機抽出「週週抽5萬」1名及「天天抽1萬」7名。

經濟發展局表示，「普發一萬・桃園百倍奉還」活動自11月12日啟動以來，發票登錄金額已突破新台幣15億元，並於12月20日起加碼推出「商圈週年慶」，結合餐飲、旅宿、零售與生活服務等優惠，只要於特約店家消費滿100元，即可再參加「消費滿百抽2000」抽獎，為跨年連假與年終消費增添更多中獎機會；活動將於12月31日截止，凡於活動期間在桃園市登記店家消費的有效發票，並於115年1月7日前完成登錄，還有機會抽中壓軸的百萬元現金大獎。

