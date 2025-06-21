盧秀燕：賴清德不只鬥黨外 連黨內一塊鬥

「北北基反惡罷團結大會」今在台北舉行，台中市長盧秀燕出席宣講。（記者方賓照攝）

2025/06/21 18:36

〔記者劉宛琳／台北報導〕戰鬥藍「北北基反惡罷造勢大會」下午在北市榮星花園登場，台中市長盧秀燕致詞時表示，今天如有立委做不好可以罷免一兩個，可是大罷免無差別待遇，只要是在野的不管做得怎麼樣通通罷免。去年520她才呼籲縣市長參加賴清德總統的就職典禮，結果賴總統讓我們非常的失望，他辜負了我們的期待，辜負了人民的付託。

盧秀燕說，今天要追殺在野的國會議員、鬥在野黨，這是一個喜歡政治鬥爭，沒有執政能力的總統跟執政黨。難道賴清德只鬥我們的國會議員嗎？沒有，還追殺和政治鬥爭所有的地方縣市政府，不分差別待遇，即使民進黨執政的大城市也不是賴清德的派系，不只是鬥黨外的，連黨內的跟他不同派系的一塊鬥；第一波鬥國會議員，第二波鬥地方的政治首長。

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盧秀燕表示，這些犧牲奮鬥，不斷被民進黨追殺的國民黨立委的同志，我們要給他們掌聲、給他們能量，我們要記得他們的名字 。今天在場的好朋友都是為了國家、為了人民，對民進黨無惡不作挺身而出的人。

「我不是主角，我是配角，我是他們的支持者！」盧秀燕說，今天包括我們台中的立委廖偉翔、羅廷瑋、楊瓊瓔，還有台北的立委徐巧芯、賴士葆，大家要記得他們的名字，7月26日出來不同意罷免。

盧秀燕表示，4月26日我們才上街頭，上凱道去抵抗民進黨的無惡不作，今天6月21日我們又上街頭，為什麼？官逼民反對不對！民進黨執政天怒人怨，所以官逼民反，大家都站出來了。

盧秀燕說，她告訴大家一個故事，一年前5月20日總統就職，當時的賴清德總統以少數當選總統，所以台灣絕大部分人都沒有投賴總統，不支持賴總統，媒體報導賴就職可能會淪為自嗨的場面，非常的冷清。還時她還登高一呼，要展現政黨的風度，還揪縣市長參加賴總統的就職典禮，給賴總統一個機會，希望他好好的珍惜人民的付託，好好的執政，努力的為國家服務，照顧人民。但是不到一年時間，賴總統讓我們非常的失望，他辜負了我們的期待，辜負了人民的付託。

盧秀燕表示，賴清德520就職，7月中賴清德的執政起手式是什麼？青鳥出來了，大法官該聽他的；賴總統的起手式不是任何以國為念，不是照顧人民的好政策，而是放青鳥出來，政治追殺、政治攻擊。

盧秀燕說，當時立委才就職幾個月，預算根本還沒有審，因為立法院的預算是每年的9、10月才開始審查，7月根本還沒審；所以今天說立委砍預算只是一個藉口，那只是賴總統希望一黨獨大，不希望在在野裡面有人導正他、監督他。她說，但即使立委刪了預算，賴時代的預算是比蔡英文時代拿的還要多，賴不僅沒沒有珍惜我們的付託跟期許，「他一心只想要把所有的在野黨 全部罷免掉，這樣子他就可以為所欲為」。

盧秀燕也說， 今天如果有立委做不好，也許一個兩個可以給他罷免、教訓他，可是這是無差別待遇，只要你是在野的，不管做得怎麼樣，通通罷免你；台中的楊瓊瓔委員已經八屆了，形象良好，深受選民的肯定 對台中的建設不予餘力，連這樣的委員也要罷免她，就是無差別待遇。

盧秀燕說， 地方政府一般統籌補助款，全部拿掉26、27%，台中市拿掉32億，有的縣市被拿40、50億。因為只要跟他們不同政黨、非他族類，甚至在同一個政黨不是賴清德派系的都一塊鬥。但這些一般補助款，在野立委「一毛錢都沒有刪」，竟然就把地方政府這些錢砍掉，請問砍掉的錢他去哪裡了？徐巧芯說來搞大罷免，所以第二波鬥地方的縣市首長，犧牲人民在所不惜，這補助的是弱勢民眾、中低收入戶、清寒學生和老人。

盧秀燕表示，第三波則是鬥租屋族，房租補貼在野立委一毛錢都沒刪，但賴政府還是把他砍了，因為大部分的人都沒投他，這長年的報復心，認為既然人民沒投他，那有什麼好珍惜？

盧秀燕批評，賴清德、民進黨團總召柯建銘胡作非為，政治追殺人民，大家一定要出來投不同意票，票票入軌。

民眾到場支持「反惡罷」。（記者方賓照攝）

民眾到場支持「反惡罷」。（記者方賓照攝）

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