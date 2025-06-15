罷免徐巧芯看板上架不到24小時 不同意罷免看板直接覆蓋

左邊是罷免團體「剷除黑芯」的看板，上架不到24小時，已經變成右邊的模樣。（「剷除黑芯」提供）

2025/06/15 15:16

〔記者何玉華、劉詠韻／台北報導〕罷免進入第三階段催票，各陣營空戰、陸戰齊發！罷免國民黨立委徐巧芯的「剷除黑芯」昨（14）才在忠孝東路5段掛上的看板，今（15）天發現被不同意罷免徐巧芯的看板直接覆蓋，剷除黑芯發言人Roger說，這就是徐巧芯對待選民的態度。

「剷除黑芯」昨天在忠孝東路5段掛上罷免徐巧芯「同意罷免」的看板，稍早卻發現被徐巧芯呼籲選民出門投票的看板覆蓋，而且因為徐巧芯的看板尺寸較小些，還露出遮蓋了的罷團廣告。

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Roger在社群媒體發文說，昨天才掛上的廣告看板，今天被徐巧芯直接覆蓋；新看板通常是在已淨空的版位進行施掛，原有帆布通常會先撤下，不會是掛在原有帆布上。且看板施掛完成，一定會拍照回傳雇主，已確認結案。徐巧芯若要說是不小心掛錯，然後渾然不知情，「這有可能嗎?」

「剷除黑芯」表示，透過看板公司聯絡徐巧芯的廣告公司，得到的答覆竟是「掛錯面了」，還說「明天處理」，罷團堅持要求對方在今天午夜前撤除。

罷免團體「剷除黑芯」的看板上架不到24小時，被徐巧芯的看板覆蓋，還留下一點痕跡。（「剷除黑芯」提供）

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