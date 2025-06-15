剷除黑芯批看板有意強硬覆蓋 徐巧芯喊冤：移除有法律責任

左邊是罷免團體「剷除黑芯」的看板，上架不到24小時，已經變成右邊的模樣。（罷免團體「剷除黑芯」提供）

2025/06/15 18:59

〔記者何玉華／台北報導〕罷免國民黨立委徐巧芯公民團體「剷除黑芯」的「同意罷免」廣告看板，今（15）日突然被徐巧芯的「不同意罷免」直接覆蓋。徐巧芯強調，她是與屋主、廣告公司三方簽約，罷團為什麼要誣指他人「暴力掛看板」？「剷除黑芯」發表聲明表示，從未抹黑，只是合理提出疑問和討論；如徐巧芯所言「有誤會，問清楚，解開就是。」但徐巧芯故意視而不見、有意為之的強硬覆蓋，「視為無物想壓就壓」，這就是她不適任立委的最大原因。徐巧芯則說，罷團的帆布是屬於罷團的財產，她移動或拆除是有法律責任的。

廣告公司疏失 「罷芯」看板未和屋主簽約

徐巧芯回應，她於6月2日與看板廣告商簽約，6月5日協議於6月15日上架；且廣告公司澄清並沒有接起對方廣告公司的電話，何來「掛錯」一說？她強調，她的廣告才是正式與屋主、廣告公司三方簽約的看板，而另一間廣告公司已於電話中親口承認，租給罷免團體的看板，「並沒有跟屋主簽約」。有誤會，問清楚，解開就是。為什麽總是要用碰瓷的心態想別人，最後大翻車呢？她已出示合約，到底是罷團抹黑我，還是她「暴力換掉」？

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「剷除黑芯」下午3點20分召開記者會時，根據徐巧芯提供的時序，當時罷團的廣告公司尚在了解中，直到4點多才告知罷團，他們疏失沒有跟屋主簽約完成；剷除黑芯才得知消息後，發表聲明指出，罷團在5月28日與廣告公司簽約承租看板，第一時間得知今日看板被覆蓋之事，便與廣告公司釐清其作業細節及討論處理方案。

「剷除黑芯」表示，徐巧芯洋洋灑灑的發表澄清文，但罷團從未抹黑，只是合理提出疑問和討論。承徐巧芯所說「有誤會，問清楚，解開就是。」這都是一個民選立委的本分，但當她看到她認知中承租的版位已有一面嶄新的看板時，她跟團隊沒想過說清楚、沒想過要溝通，而是霸道強硬的直接覆蓋，看到與認知有落差的狀況不釐清、誤會不解開的人是「徐巧芯大立委！」

罷團強調，徐巧芯的戶外廣告看板不是正常的作業方式，正常一定是拆除舊的上新的。看到可能發生誤會，徐巧芯選擇的是故意視而不見、有意為之的強硬覆蓋；因為對她還說，人民始終不重要，「視為無物想壓就壓」，這就是她不適任立委的最大原因。罷團也表明，尊重建管處的處置，並與廣告商對應後續應有之處理。不過，徐巧芯強調，罷團的帆布是屬於罷團的財產，她不能去移動或是拆除，否則是會有法律責任的。

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