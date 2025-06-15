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    罷團控看板被覆蓋 徐巧芯：6/2就簽約協議6/15上架未掛錯地方

    罷團指左邊是「剷除黑芯」的看板，上架不到24小時，已經變成右邊的模樣。（「剷除黑芯」提供）

    罷團指左邊是「剷除黑芯」的看板，上架不到24小時，已經變成右邊的模樣。（「剷除黑芯」提供）

    2025/06/15 16:56

    〔記者林欣漢／台北報導〕罷免國民黨立委徐巧芯的公民團體「剷除黑芯」控訴，昨（14日）才在忠孝東路5段掛上的看板，今（15日）發現被不同意罷免徐巧芯的看板直接覆蓋，對此，徐巧芯回應，她2日與看板廣告商簽約，原本就有協議於15日上架，沒有掛錯地方，不知道罷團的訊息從何而來。徐強調，「我們的廣告公司澄清，並沒有接起對方廣告公司的電話，何來我方『掛錯』一說？都有通聯紀錄佐證」。

    徐巧芯指出，與她合作的廣告公司表示，「該公司與屋主有簽約，故承租該看板予徐巧芯委員」。廣告公司向她們表示，「屋主也很疑惑為何會被掛上罷免團體的看板」。經查，她掛置的才是正式與屋主、廣告公司三份簽約的看板，有合約為憑。

    徐巧芯表示，她詢問另一間廣告公司，對方於電話承認，租給罷免團體的看板，「並沒有跟屋主簽約」。

    對於「剷除黑芯」表示，透過看板公司聯絡徐巧芯的廣告公司，得到的答覆竟是「掛錯面了」，還說「明天處理」，罷團堅持要求對方在今天午夜前撤除。徐巧芯認為，此段對話子虛烏有，這樣的做法、說法，已經損及她本人以及正派廣告公司之名譽。

    徐巧芯認為，有誤會，問清楚，解開就是。為什麽總是要用碰瓷的心態想別人，最後大翻車呢？她已出示合約，現在球回到罷團身上，到底是你們抹黑，還是她「暴力換掉」？依法、依理，她都站得住腳。請罷免團體釐清此事，勿再繼續傳播不正確訊息。

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