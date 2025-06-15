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    徐巧芯搶掛版面更大！罷團怒控挑釁：刻意操作

    記者現場觀察，徐巧芯搶掛的反罷看板（右圖），比罷團原先廣告版面（左圖）更大，並遭認有故意挑釁之嫌。（記者劉詠韻攝、罷團提供）

    記者現場觀察，徐巧芯搶掛的反罷看板（右圖），比罷團原先廣告版面（左圖）更大，並遭認有故意挑釁之嫌。（記者劉詠韻攝、罷團提供）

    2025/06/15 17:10

    〔記者劉詠韻／台北報導〕罷免國民黨立委徐巧芯團隊「剷除黑芯」今（15）日控訴，昨天才於忠孝東路五段掛上的宣傳看板，竟不到24小時就遭撤換，甚至被改掛版面更大的「徐巧芯不同意罷免」廣告。罷團發言人Roger怒轟，徐巧芯搶掛行為一再試圖打壓異議選民，目前除已要求廣告公司儘速復原本刊登內容，團隊也持續釐清事情經過，若有非法事宜，希望廣告公司能有進一步處理。

    現場實際觀察，徐巧芯目前搶掛的反罷看板，比罷團原先掛上的廣告版面更大，並遭認有故意挑釁之嫌。Roger回應，對於廣告公司未將宣傳看板做到滿版尺寸，感到相當錯愕，畢竟依照一般程序，廣告看板在張掛時，通常會選擇空白的版面，並依照合約內容完成施工，未料此次罷免宣傳看板未達滿版規格。

    Roger進一步指出，團隊向廣告公司確認後，對方雖回應並不知情，但仍有不合理之處，而從施工流程來看，徐巧芯本人不可能不知情。因為若是新的合約到期、準備上架新的廣告刊版，廣告公司通常會主動通知現有廣告主撤下既有看板，並由下一個廣告主接續上架；這次卻出現宣傳看板才掛不到一天就遭撤換的情況，合理懷疑其中有刻意操作的痕跡。

    Roger也說，廣告公司目前的態度還算積極，對於相關爭議都有做出回應，罷團立場上則希望廣告公司今天能派員復原看板，並強調團隊正持續釐清事情經過，若有非法事宜，也希望廣告公司能有進一步的處理。

    Roger（左）說，團隊正釐清事情經過，若有非法事宜，也希望廣告公司能進一步處理。（記者劉詠韻攝）

    Roger（左）說，團隊正釐清事情經過，若有非法事宜，也希望廣告公司能進一步處理。（記者劉詠韻攝）

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