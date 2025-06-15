徐巧芯看板直接覆蓋「同意罷免」 建管處打臉：雙方都查無申請紀錄

罷免徐巧芯的看板被徐巧芯的看板覆蓋，但建管處表示，查無雙方申請紀錄。（圖／罷免團體「剷除黑芯」提供）

2025/06/15 16:59

〔記者何玉華、劉詠韻／台北報導〕罷免國民黨立委徐巧芯的「剷除黑芯」昨（14）日才在忠孝東路5段掛上的看板，今（15）日發現被不同意罷免徐巧芯的看板直接覆蓋，雙方都出示與廣告公司的合約，證明租用沒有問題；不過，卻都遭台北市建築管理工程處打臉，雙方都「查無申請紀錄」，將於明（16）日現勘確認。

「剷除黑芯」14日在忠孝東路5段425號掛上罷免徐巧芯「同意罷免」的看板，今中午卻發現被徐巧芯呼籲選民出門投票的看板覆蓋，而且因為徐巧芯的看板尺寸較小些，還露出部分未被遮蓋的罷團廣告。

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根據罷團的廣告看板租賃合約，租賃期間自6月16日起至8月15日止；而徐巧芯提供的另一家廣告公司的報價單，雖有報價日期6月2日，卻看不到如徐巧芯所說「上架時間原本就預定為是6/15」，她這端沒有問題，且就她手邊的資料與證據，罷免團體可能有所誤會，她會請廣告公司釐清以後再行說明。

不過，建管處表示，該廣告未經申請許可即擅自設置，且疑有遮蔽窗戶、影響公共安全之虞，明（16）日現勘確認後，即發文要求限期10日內自行拆除或補辦手續，否則將依「臺北市廣告物管理自治條例」第31條規定，處以新臺幣6,000元以上、3萬元以下罰鍰，並持續裁罰至改善為止。

建管處強調，對於民眾檢舉的違規廣告物案件，都依程序查證，若經勘查屬實，將依法發文通知廣告設置人限期改善，並提供申請補正及陳述意見的機會。倘未於期限內完成改善或取得合法設置許可，則依法裁罰並要求拆除。無論是「支持罷免」或「反對罷免」廣告，一律秉持「依法行政、公平一致」原則辦理，絕無偏頗或特例，以維護市容整潔與公共安全。

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