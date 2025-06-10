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    中市改裝車「炸街」嬰兒驚醒啼哭 賴順仁要求加強取締重罰

    台中市議員賴順仁要求加重改裝車發出噪音擾人的罰則。（記者蘇金鳳攝）

    台中市議員賴順仁要求加重改裝車發出噪音擾人的罰則。（記者蘇金鳳攝）

    2025/06/10 22:19

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市區改裝車常在深夜「炸街」，市議員賴順仁痛批，改裝車發出的噪音，讓熟睡民眾半夜驚醒，嬰兒啼哭不已，他要求環保、交通及警政單位應聯手加強稽查，增設聲音監測及照相設備，並研議修法提高罰則，以有效遏止非法改裝車輛，對市民生活品質造成的影響。

    環保局表示，市府已增購相關噪音監控設備，目前設置固定式智慧監錄設備50處、移動式聲音照相科技設備27組，並搭配聯合警察單位、監理單位的路邊攔檢作業；另針對車輛改裝引擎、閥門及排氣管等行為，也函請交通部監理單位將此一改裝行為列入違規裁罰事項，從源頭阻止違規噪音車。

    市議員賴順仁指出，他接獲多起民眾陳情，反映在凌晨時段經常聽見改裝車呼嘯而過所產生的爆震聲，不僅驚擾長者與孩童，還影響學生備考與上班族的休息。他嚴正表示，「這是一種另類的聲音暴力，已構成公共危害，不能再被輕忽。」他強調，目前罰則過低、稽查密度不足，無法有效嚇阻「炸街族」。

    賴順仁更提出建議，請市府增設固定式科技執法設備、推動移動式智慧監錄設備、加強警力路檢與蒐證、修法提高罰則強度，建議罰鍰提升至新臺幣2萬元至6萬元，並附加扣車半年等處分，強化違規成本。

    他也建議交通局應檢討深夜時段特定路口的交通號誌設計，透過調整綠燈時相的連續性，降低車輛飆速誘因，進一步抑制深夜飆車行為。

    警察局長李文章表示，針對其經常出沒時段、路段，調閱車行軌跡及相關影像，協調環保局，主動規劃相關勤務，結合攔查、蒐證、通報等方法，以落實查緝方式，統計今年1-3月取締噪音車569件，提升市民居住安全與安寧。

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