韓國瑜喊大罷免若成功、台民主一場空 昔挺韓名嘴：金句像幹話！

韓國瑜近日稱「大罷免若成功，台灣民主一場空」，引發外界討論。（資料照）

2025/06/10 00:18

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委洪孟楷近日出席藍營在新北八里區黨部的慶生聯誼活動，會中邀請到立法院長韓國瑜同台，宣導反罷免，韓國瑜脫口稱「大罷免若成功，台灣民主一場空」，引發外界討論。對此，曾經的挺韓名嘴陳揮文忍不住吐槽，「韓院長，你講『金句』的那個時代已經過了，當年的『金句』現在看起來比較像是幹話！」

目前藍綠罷免案呈「31：0」態勢，藍軍都相當焦慮，面臨罷免危機的藍委紛紛開始「回防選區」，積極宣傳反罷免。韓國瑜7日與洪孟楷同台時，稱民進黨的人在那邊喊「大罷免大成功」，其實大罷免若成功，「台灣民主一場空、台灣民主大發瘋」，被部分親藍媒體封為「金句」，引發網路熱議。

請繼續往下閱讀...

對此，過去力挺韓國瑜的陳揮文，9日開直播聊到此事，「韓院長說大罷免若成功，台灣民主一場空，台灣民主會大發瘋……一些支持韓院長的媒體就說這個是金句。我不認為這個是什麼金句，大罷免如果成功，為什麼台灣民主就一場空？韓院長，我們假設最極端的狀況好了，31個藍委通通三階通過了，31席的補選通通民進黨贏了，那民進黨就變成82席，在野還有31席啊，那為什麼台灣民主是一場空？」

陳揮文表示，「這其實也不是什麼最極端的狀況，我就講2008年最極端的時候，藍軍高達86席啊！你現在就算這31席通通被民進黨贏了，民進黨也才82席啊。82席是沒有辦法修憲的，修憲門檻是85席，所以為什麼大罷免成功，台灣民主就一場空？」

他說，「很多國民黨的人講的都是錯的，他們認為『不能選兩次』，可是本來罷免就是我們民主制度的一部分，選舉、罷免、創制、複決，這本來就是公民權的一部分啊，為什麼不能罷免呢？本來就可以罷免啊。那不然你們立法院修法把罷免權拿掉啊，罷免是原本就有的制度，你怎麼會去批評那個制度呢？」

陳揮文質問，「韓國瑜你說大罷免若成功，台灣民主一場空，可是你自己就被罷免過了啊！你在高雄被罷免，高雄也沒有變成一場空啊，就是換一個市長，換陳其邁而已啊，高雄的民主有一場空嗎？什麼民主一場空啦、民主大發瘋啦，我要告訴韓院長，你講金句的那個時代已經過了，現在不是2019年了，現在是2025年，當年的『金句』現在看起來比較像是幹話啦！」

陳揮文吐槽韓國瑜。（圖翻攝自陳揮文YT）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法