傅崐萁大罷免求和？提醒賴總統還有軍購、特別預算要送立院

國民黨立院黨團總召傅崐萁。（資料照）

2025/06/08 20:43

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立法院黨團總召傅崐萁近日宣稱在野完全不怕大罷免，但還是希望總統賴清德可以停止「惡罷」；傅崐萁還說，提醒賴政府下半年有軍購、追加特別預算要送到立院，希望大家「以和為貴」（影音連結）。有人解讀傅崐萁在威脅若不停止大罷免，下半年就要廢掉台灣國防，讓大批網友炸鍋 !

今年總預算遭藍白聯手大幅濫刪濫凍，甚至因為想不到還能再刪什麼項目，要求行政院「自行刪減」636億。為了避免國防、外交、教育等中央政策再遭受進一步的影響，政院只好統刪地方政府一般性補助款25%，結果引發各縣市政府反彈，尤其是藍營地方首長，藍白挨酸「打到自己人」。

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上週三（4日），台北市長蔣萬安等人赴政院提出訴願，再到立院拜會院長韓國瑜及國民黨團，傅崐萁當天就指責閣揆卓榮泰，稱統刪地方補助款是對全國2300萬基層鄉親揮刀相向。傅崐萁還稱，立院已經給政院「史上最高的總預算」，結果卻換來懲罰百姓，執政黨用仇恨來對待全國基層，立院會負起責任，把「違法亂紀」的情況止於政院，把該發放的錢發放給百姓，藍營支持他們拿到該有的預算。

近期遭遇罷免危機、積極「回防」花蓮的傅崐萁也不忘提到大罷免，在4日記者會上聲稱所有在野黨的國會議員，完全不懼怕大罷免，國民黨和台灣人民是團結的，會勇敢應戰，但他要提醒賴總統，下半年有大包的軍購、追加特別預算要送到立法院來，希望大家「以和為貴」。

傅崐萁的發言隨即掀起輿論熱議，外界解讀傅崐萁用國防預算威脅賴清德，放話如果罷免不停止，下半年就要廢掉台灣國防，大批網友炸鍋，「真當自己已經成了省委書記？」、「他這種發言等於是公然違反民主正當性、剝奪人民被憲法賦與的基本權」、「三階一定要罷掉這爛貨，沒有成功真不曉得他會囂張作亂到什麼地步」、「停了罷免，他下半年更可能把國防廢了，所以大罷免絕不能停」、「他的意思就是，如果這次沒把他罷免掉，他要把台灣搞爛，加倍奉還給我們台灣人！」、「還『提醒』咧，擺明了是在威脅」。

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