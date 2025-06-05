民眾黨六四秀「中共國慶閱兵圖」 吳思瑤批：吹捧威權獨裁

吳思瑤今批評，台灣主要在野黨對中國噤聲不敢評論，甚至在六四這天唱和、吹捧威權獨裁的中國秀肌肉，這是非常嚴重的失誤。（資料照）

2025/06/05 14:46

〔記者陳政宇／台北報導〕昨天是六四天安門事件36週年，台灣民眾黨在臉書發文紀念，遭質疑附圖與天安門事件無關，而是1950年中共國慶閱兵儀式的照片。立法院民進黨團幹事長吳思瑤今（5日）批評，台灣主要在野黨永遠是為難自己政府，卻對中國噤聲不敢評論，甚至在六四這天唱和、吹捧威權獨裁的中國秀肌肉，這是非常嚴重的失誤，令人遺憾。

對於採用中共閱兵畫面紀念六四一事，民眾黨不予回應。吳思瑤受訪表示，非常遺憾台灣主要在野黨批判不是中國，而是持續在罵民進黨；此事讓大家再次看到，對於境外敵對勢力，為何台灣主要在野黨選擇的永遠是為難自己政府，卻對中國噤聲、不敢評論？

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吳思瑤說，連六四有非常清楚的是非對錯，是獨裁威權對善良學生與人民施暴，這麼簡單的是非對錯，在野黨都可以選擇噤聲，讓人非常遺憾。

吳思瑤直言，更讓大家詫異的是，民眾黨應當是小編無心、照片選用問題，但這樣的錯誤卻凸顯非常嚴重的大失誤，因為六四這天，全球都在挑戰威權和獨裁，但他們選擇的照片卻是在唱和、吹捧威權獨裁的中國秀肌肉，展示武力的軍事演習、閱兵。

此外，總統府及行政院等8個機關，昨天起陸續收到網路恐嚇信，內容威脅若舉辦六四紀念活動，要引爆炸彈及槍殺參加者。

吳思瑤回應，所有暴力威脅都是不對的、都是違法跟犯罪，不論是對國家元首、首長，乃至於一般平民百姓，台灣是法治國家，沒有人可對任何人發動暴力恐嚇。國家元首、行政部門對六四進行相關追憶，在這特別日子提醒大家要持續反對「反民主、反進步」的威權，這是民主國家必要做的歷史回顧，更重要的是未來在制度上的精進，也是行政部門本來就應當進行的。

吳思瑤並強調，現在以暴力威嚇對國家元首、部會首長，做出不必要的恐嚇、以及非常多的干預，這些違法犯罪就交由警政系統去查辦，其中是否可能涉及國安，就該查就查、該辦就辦；六四的這一天，台灣是民主防線的第一線，針對六四進行必要追憶和言論，這都是理所當然，沒有人可以進行暴力威脅。

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