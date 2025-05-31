趙天麟表態挺邱議瑩參選高雄市長 湧言會成員：陳述個人意見

前立委趙天麟在餐會中表態挺邱議瑩，引起地方關注。（翻攝臉書）

2025/05/31 14:09

〔記者王榮祥／高雄報導〕前立委趙天麟昨晚在一場餐會中表態支持立委邱議瑩參選下屆高雄市長，引發外界關注湧言會動向，對此不具名湧言會成員指出，趙委員應該是陳述他個人意見，湧言會內部還在討論階段、尚在尋求共識。

趙天麟傳出前天與多位湧言會議員餐敘討論支持邱議瑩；昨在其妻成立公司的餐會上更公開表態挺邱，被外界解讀湧言會已有支持對象。

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日前有湧言會成員表態挺立委賴瑞隆，湧言會事後聲明並未決定支持特定人選，個別成員舉措不符合本會決議，針對昨天趙天麟公開表態挺邱，湧言會暫時沒聲明，但內部表示還在討論階段，趙天麟說的是屬個人支持，湧言會仍在尋求共識。

另外，也有湧言會議員私下透露，已跟內部打過招呼，無論最終湧言會支持哪位立委，他只支持林岱樺。

國民黨立委柯志恩今對此表示，目前時序尚未進入6月，距離民進黨初選還有一段時間，藍營不會介入民進黨的派系競爭，還是照自己的腳步，為高雄贏得最大利益，把高雄建設最好，是國民黨在地耕耘的主軸。

柯志恩認為，透過媒體報導湧言會的動向，可以觀察到民進黨初選大概已進入到白熱化階段，但每位民進黨委員都是她在立法院的同事，對於綠營內部的競爭，「兄弟登山，大家各自努力」。

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