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    人總：公務員AI培訓 擬列升遷加權

    行政院長卓榮泰明（29）日將聽取「公務機關AI人才培育與智慧政府」報告，人事長蘇俊榮今日表示，未來希望推動「公版」的AI平台，進一步提升行政效能。 （記者鍾麗華攝）

    行政院長卓榮泰明（29）日將聽取「公務機關AI人才培育與智慧政府」報告，人事長蘇俊榮今日表示，未來希望推動「公版」的AI平台，進一步提升行政效能。 （記者鍾麗華攝）

    2025/05/28 20:08

    〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院長卓榮泰明（29）日將聽取「公務機關AI人才培育與智慧政府」報告，人事長蘇俊榮今日表示，過去1年推動公務機關AI人才培育已有初步成果，2025年將完成課程、認證標準化，並列入公務員績效評比一環，此外也希望推動「公版」的AI平台，進一步提升行政效能。

    蘇俊榮表示，人事總處的AI人才培育計畫是為培養會使用AI平台、將AI導入公務機關業務的人力，讓AI應用在公務機關落地，藉以提升行政效能、優化服務流程，並非訓練寫程式的人才。

    蘇俊榮說明，公部門AI人才培育區分三級，包括最高階部會首長至司長級、中階主管和基層，從去年至今，已有47萬人接受課程訓練，藉由10小時必修課程，實地操作的培訓，提升服務效能與創新。

    而為廣泛培訓中央與地方的AI導入人才，蘇俊榮解釋，人事總處已經透過2期種子班培育72名AI落地種子，今年預計再辦理5期種子班，期盼持續擴增擁有AI應用能力的公務員。

    蘇俊榮提到，考量資安風險，期盼政府發展公版的AI平台，目前也正與工研院、人工智慧學校合作，協助公務員將AI導入政府部門做多種運用，如製作會議紀錄等。

    蘇俊榮舉例，以往公務機關通常透過主任秘書進行分文，而嘉義縣財政稅務局先前透過AI開發自動公文系統，公文進來之後會分配給負責的局處及同仁，準確率超過9成。像這個系統就非常有價值，可以開發為公版，協助各單位進行分文工作。

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