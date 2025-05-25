正面回應不適任質疑 林昶佐自曝曾有7、8年芬蘭語環境

談及即將派駐芬蘭，林昶佐表示，過去這一年多來，他時常代表台灣出席立法委員不克前往的出訪行程，曾赴東京、曼谷等地開會。（資料照）

2025/05/25 16:54

〔記者黃靖媗／台北報導〕總統府19日發布總統令，任命前立委林昶佐出任駐芬蘭代表，過去一週在野黨頻頻質疑林昶佐不諳芬蘭語，不適任芬蘭大使。對此，林昶佐今（25）日正面回應說明，他過去曾有約7、8年的時間，都在芬蘭語的環境內，不過在過了10年後，他記得的字彙有限，「大概都是比較不正經的那些字」，但他的妻子Doris（葉湘怡）都還記得正經的芬蘭語。

林昶佐今（25）日陪同民進黨立委吳沛憶，出席於萬華舉辦的基層感恩茶會。談及即將派駐芬蘭，林昶佐表示，過去這一年多來，他時常代表台灣出席立法委員不克前往的出訪行程，曾赴東京、曼谷等地開會，因此這段時間他一直與國安系統、外交系統保持聯絡，也有在討論如何能夠更盡自己的一份力，過去一年多比較像是「個案式」的努力，現在則有了一個崗位來努力。

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林昶佐被問到關於語言能力的質疑時說，因為閃靈樂團的4張專輯都是簽給芬蘭公司，在海外巡迴時，也與芬蘭工作人員、芬蘭樂團一起巡迴，他過去其實有大約7、8年的時間，都一直在芬蘭語的環境內。

林昶佐坦言，時間過了10年，他記得的芬蘭語有限，「大概都是比較不正經的那些字」，但他的妻子Doris都記得正經的芬蘭語，有個最嚴格、比他更熟悉芬蘭語的人在他身邊，外界可以不用再擔心、關心。

針對遭國民黨立委徐巧芯質疑英文能力，林昶佐笑說，這個他「真的不知道要怎麼回」。

林昶佐表示，Doris由於是閃靈的團長，過去巡迴演出時，都是由Doris赴芬蘭與經紀人開會，因此Doris比他還熟悉芬蘭，也有比較多顧慮，因此決定是否派駐芬蘭也是「她OK我就OK」。

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