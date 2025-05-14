賴清德定位中國為「境外敵對勢力」 國台辦嗆︰頑固堅持台獨分裂

國台辦發言人陳斌華。（翻攝直播）

2025/05/14 15:49

〔記者陳鈺馥／台北報導〕總統賴清德近日接受《財訊》專訪表示，中國這幾年來對台文攻武嚇、統戰滲透越來越嚴重，在這種情況下，不得已也不得不根據「反滲透法」，將中國定位為「境外敵對勢力」。中國國台辦今日反嗆，賴清德上台以來，頑固堅持台獨分裂立場。並指「台灣前途在於國家統一」，攜手推進「祖國統一」，才是維護台海和平穩定。

國台辦發言人陳斌華聲稱，賴清德上台以來，頑固堅持台獨分裂立場，操弄反中抗中、煽動兩岸對立、加劇「綠色恐怖」、阻撓兩岸交流，而且還大放異彩，將中國界定為「境外敵對勢力」，其所言所行把台灣推向兵凶戰危險境，讓台灣老百姓惶惶不安。

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陳斌華聲稱，台灣前途在於「國家統一」，台灣同胞福祉係於民族復興。只有共同推動兩岸關係和平發展，攜手推進祖國統一，才是維護台海和平穩定、增進台胞安全福祉的康莊大道，才是讓台灣社會和諧安寧、台灣人民安居樂業的不二法門。

針對總統定義中國為「境外敵對勢力」一事，陸委會主委邱垂正今天接受網路直播節目《中午來開匯》專訪則表示，中共始終都沒有放棄武力攻台，而且文攻武嚇步步進逼、極限施壓，台灣遭受中國嚴重威脅是舉世公認的客觀事實。

邱垂正指出，要提醒國人同胞，我們承受中國威脅真的非常嚴峻，在這種情況下，總統依「反滲透法」定義，界定中國為境外敵對勢力，這是一個事實。

邱進一步說，事實上，除「反滲透法」明確定義之外，中國的「反分裂國家法」第7條提到，兩岸可就正式結束敵對狀態進行協商跟談判，也就是說還沒有協商談判，現在是敵對狀態。

邱垂正指出，敵對狀態是對岸也這樣認為，何況現在改變現狀、對台複合性施壓、變本加厲的是中共當局，所以總統提出17項國安因應策略。

他強調，兩岸台海的風險確實增加，我們需要展現自我防衛的決心。我們跟中國要交流，但交流不應該有統戰、政治性，交流應建立在對等尊嚴，這樣交流才能健康有序。

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