涉偽造罷免連署 國民黨基隆市主委吳國勝聲押禁見

國民黨基隆市黨部主委吳國勝（右）被檢方聲押；左為國民黨秘書長黃健庭。（資料照，記者盧賢秀攝）

2025/05/08 08:05

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆地檢署偵辦藍營罷免民進黨基隆市議員涉及死亡連署案，昨（7）日二度搜索國民黨基隆市黨部，並二度約談黨部主委吳國勝、前副書記長韓吉元，檢方複訊至今天清晨5時許，由於掌握吳國勝交保期間與被告、共犯碰面，以違反交保規定、有勾串共犯等事證向法院聲請羈押禁見，另諭知韓吉元以10萬元交保。

基隆地檢署6日聲押禁見基隆市政府前民政處長張淵翔獲准後，7日上午11時許指揮調查局基隆市調查站第二度搜索國民黨基隆市黨部，約談吳國勝、韓吉元，追查韓吉元為罷免民進黨基隆市議員成立的「基隆市公共事務學會」運作方式，及與國民黨間的關聯，搜索至傍晚6時，帶走黨部2樓監視器主機、黨員名冊、黨部開會及活動資料及黨部收繳年度黨費收據名冊，並在搜索黨部期間，另搜索韓、吳住處後，將吳、韓2人帶回調查站偵訊。

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據指出，韓吉元在藍營發動罷免綠營議員前剛剛成立「基隆市公共事務學會」，並擔任理事長，招募紀文荃、游正義，分別擔任罷免民進黨市議員鄭文婷、張之豪的領銜人，其中紀文荃已被羈押禁見，游正義獲15萬元交保。檢方在紀、游遭約談後才往上發展約談韓吉元，盼查出幕後是誰指使成立組織？又是誰指使張淵翔濫查連署人個資？

吳、韓2人昨晚10點半先後被帶至基隆地檢署複訊至，檢方掌握吳國勝在檢方第一次搜索黨部後獲諭知30萬元交保，卻違反交保規定，與共犯與被告接觸，今天清晨5點20分以有勾串證人之虞向法院聲請羈押禁見，至於韓吉元則以涉犯偽造文書等罪，諭知10萬元交保。

韓吉元今晨交保後步出地檢署時喊冤說，他沒有錯，真的沒辦法認罪；另對於檢方一連串搜索感覺國民黨被「抄家滅族」。

檢調偵辦罷免死亡連署等偽造文書案，7日二度搜索國民黨基隆市黨部。（資料照，記者盧賢秀攝）

國民黨基隆市黨部前副書記長韓吉元今天清晨獲交保後步出地檢署喊冤，堅稱他沒有錯，所以真的沒辦法承認，對於檢方一連串搜索感覺國民黨被「抄家滅族」。 （記者林嘉東翻攝）

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