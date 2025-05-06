盧秀燕稱司法打壓拋「打詐說 」陳揮文：我看妳黨主席跟總統都別選了！

盧秀燕稱中央既然有力氣打壓罷免，不如好好打詐。（資料照）

2025/05/06 20:28

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨動用黨內青年軍對民進黨民代發動報復性罷免，卻因大量死亡連署、冒名連署，多個地方黨部被搜索、相關幹部被約談甚至羈押。台中市長盧秀燕近日指控執政黨用司法打壓罷免發起方，還稱中央既然有力氣打壓罷免，不如好好打詐。對此，資深媒體人陳揮文跳出來痛批，如果盧秀燕也是個實際上膽小怕事、不辯是非的政客，「那妳總統跟黨主席都不要選了！」

近期檢調積極偵辦罷免綠委連署造假案，台南、新北、台北、宜蘭、基隆等地黨部相繼被搜索，現任藍營主席朱立倫以降，全都在指控賴清德政府司法迫害，甚至還發起遊行示威。本月2日台中地檢署兵分多路到藍營台中市各黨部搜索並帶走多名黨工，之後書記長陳劍鋒、一組總幹事伍康龍依偽造文書、違反個資法及選罷法等罪聲押禁見，台中地院法官認為2人嫌疑重大、有串滅證之虞，裁定羈押。

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面對檢調辦幽靈連署辦到台中來，被視為藍營未來競逐總統有力人選，且一度傳出點頭要選國民黨主席的台中大家長盧秀燕，噤聲一天後於3日做出回應，斥責執政黨運用司法對罷免運動發起一方，對個人、團體或政黨，使用司法調查、審判、羈押，她覺得都太過份了。她還說，與其動用國家司法打壓罷免民主運動，不如好好打詐，讓人民的生命跟財產獲得保障。

早就看不下去國民黨抄名冊還要硬凹的陳揮文，昨天（5日）在其YT開直播，針對盧秀燕的回應做出評論，「坦白說我對盧秀燕我是滿失望的，妳的回應基本上我是不滿意的，因為盧秀燕是要拚大位的人，不管是要拚總統或是拚黨主席的人。我對盧秀燕的質疑是說，妳跟朱立倫有什麼不一樣？這個才是重點，我不曉得朱立倫跟盧秀燕你們在迴避什麼。」

陳揮文表示，「一直到今天為止，（國民黨）沒有人出來開第一槍，去面對說為什麼我們國民黨歷年這些公投也好，罷免也好，會出現這麼多的死亡連署？會出現這個高的不合格率？原因是什麼啊？盧秀燕妳也在逃避啊，妳為什麼不認錯呢？每天在那硬凹瞎掰，妳這到底是在幹什麼呢？妳就承認是抄名冊就好了啊。」

陳揮文更直言，「如果妳沒有辦法領導國民黨走出一條新的路，如果妳還是要擁抱黑金四大家族，如果你還是要跟地方派系盤根錯節，那妳跟朱立倫有什麼不一樣？妳跟傅崐萁有什麼不一樣？沒有什麼不一樣啊，那我們為什麼要支持妳呢？如果妳是這種鄉愿型的政治人物，那妳總統跟黨主席都不要選了！」

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