韓國瑜出招護周萬來「拒備詢」 綠營：立院自我閹割監督權

民進黨團幹事長吳思瑤。（記者陳政宇攝）

2025/04/30 10:43

〔記者陳政宇／台北報導〕立法院司法及法制委員會今（30日）邀立院秘書長周萬來列席，就立院3月25日違法會議表決等議題進行專題報告並備質詢，周再度缺席且未告假；而立法院長韓國瑜日前稱，幕僚人員非立委行使立法權的監督客體。對此，民進黨團幹事長吳思瑤批評，韓國瑜錯解法條包庇周萬來，若立法院自我閹割監督權，總統府、行政院等單位的秘書長也不應當來備詢。

民進黨籍司委會召委莊瑞雄規劃，今天邀請立法院秘書長、議事處處長、法制局局長列席就「3月25日晚間本院違法會議及違法表決之適法性、是否有違公務員服務法？」進行專題報告，並備質詢。不過，周萬來遲未現身，亦無提供書面報告。

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吳思瑤今受訪直言，針對3月25日違法會議和表決，該議題攸關立法院的議事中立和政治中立，不該石沉大海，不論誰是國會多數、不論誰當國會議長，都應當遵守中華民國法律，都應當行使立法院的議事中立，但是與本週一（28日）的會議一樣，黨團昨天下班前仍未收到任何一頁、一個文字的書面報告，「周萬來就是周亂來，連書面報告都不提供」。

吳思瑤說，她今天到場登記發言，同樣只有開會通知和議事錄，薄薄的2張紙，這是前所未見的傲慢和議事不中立，今天再次上演，周萬來除了是「周亂來」，無視於立法院內規法制，周萬來甚至成了萬年的「周不來」。

吳思瑤抨擊，韓國瑜替周萬來搬出免死金牌，是錯解、誤解、濫用立法院的內規，急著包庇護航周萬來，所使用的法條完全前言不對後語，韓提出周不需要開會備詢的法條引用，白話文講就是立法院秘書長是幕僚單位，不需要接受國會的監督。

吳反問，如果這樣的法律成立的話，為什麼立法院各委員會邀請國安會秘書長、總統府秘書長、監察院秘書長、行政院秘書長？同樣都是幕僚，但他們必須來立法院備詢？韓國瑜說秘書長不需要備詢、報告，就是開了立法院前所未有的惡例，以後立法院自我閹割監督權限，任何一院的秘書長都不應當被邀請到立法院進行各項政策報告。

「國會沒有這麼大，立法院也沒有這麼狂妄囂張的權力」，吳思瑤強調，依照我國憲法，立法院的預算、法制都要接受司委會監督，但周萬來在韓國瑜的庇護之下，讓立法院成了「違法院」，周號稱「國會活字典」，過去所書寫出版的國會議事規則書籍，都可以丟到歷史的焚化爐，因為周自我打臉、踐踏國會內規，而韓國瑜就是幕後始作俑者，今天連半張請假函都沒有，民進黨團要嚴正譴責、抗議。

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