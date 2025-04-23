國民黨稱426凱道示威不影響統測生 郭昱晴PO校方通知狠打臉

民進黨立委郭昱晴。（資料照）

2025/04/23 23:38

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨本週六（26日）將號召支持者集結凱道抗議民進黨政府，民進黨立委、「萬老師」郭昱晴日前發文譏，這週末適逢統測考試，就看藍營會惹怒多少學生和家長，但藍營反駁稱附近根本沒有考場，不會影響到考生。不過郭昱晴今天（23日）某校教務處提醒學生426當天避開凱道活動交通管制以保障應試權益的通知，狠狠打臉藍營宣稱不會影響統測生的說詞。

國民黨立委朱立倫上週四（17日）在北檢外違法集會上宣布26日舉辦凱道遊行示威，隔天（18日）郭昱晴就在臉書發文，「溫馨提醒，今年統測4/26、4/27！而國民黨4/26要集結凱道，我們就來看這群人會如何惹怒學生跟家長！」結果貼文引來藍營支持者洗版，稱凱道附近根本沒有統測考場，藍營智庫副執行長凌濤還跳出來反批郭昱晴政治操作。

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但郭昱晴今天臉書分享有統測生在Threads抱怨426凱道遊行的貼文，可以看到原PO直呼「真的傻眼！統測還搞這些有的沒的……」。郭昱晴還PO出某校教務處對學生發布的通知，「114年4月26日（星期六）為114學年度四技二專統一入學測驗第一天考試日。當日於總統府前凱達格蘭大道將舉行政黨集會活動，相關路段將實施交通管制。由於活動地點鄰近台北（二）考區之國立台北商業大學考場，請當日在此考場應試之考生物比預先規劃交通路線、提早出門，並避開相關交通管制及集會路段，以保障應試權益，準時抵達考場。」

郭昱晴表示，「上禮拜我PO文提醒大家426、427有統測，然後國民黨索鳥照片哥跟側翼粉專鋪天蓋地的帶風向來攻擊我，許多人更用激烈的文字對我進行人身攻擊。現在相關考場和技專測驗中心已發出公告，提醒考生避開426活動周邊注意交通，不知道一直自我感覺良好罵我草包的這幫人，去看看考生的真實反應吧！」

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