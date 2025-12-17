超商店員「咖啡完售謊言」婉拒年邁老翁 暖心原因曝光5千人讚爆

胡展誥諮商心理師。（圖擷取自臉書）

諮商心理師胡展誥近日分享1段在超商目睹的溫暖故事，引發大批網友熱淚。他在超商時見到1名老爺爺執意購買咖啡，卻遭店員婉拒，最後店員以「今天賣完了、明天再來泡給你喝」為由，溫柔勸導老人家把錢收好，細膩的互動讓他直呼「被滋養了」。

胡展誥今（17）日在臉書粉專發文表示，前幾天去全家便利商店買茶葉蛋，遇到1個印象很深刻的場景。1位年紀很大的爺爺要買咖啡，年輕的店員不賣他。爺爺堅持要買，幾次之後店員就說今天的咖啡已經賣完了，提醒他把錢收好。明天來一定會泡咖啡給他喝。爺爺聽了沒辦法，才終於願意離開。

面對旁人困惑的目光，該名店員解釋，爺爺有時會忘記自己1天內喝過幾杯，因此若重複來買，他們會選擇不再賣給他。店員在解釋過程中，沒有任何負面標籤或過多的揣測，僅僅是默默守護失智長輩的健康。胡展誥由衷感嘆，店員能將話說得如此溫柔，不僅保護了爺爺的尊嚴，也展現了對失智症患者的高度包容，「好佩服1個人能夠把話講得如此溫柔，覺得連在旁邊的我也被滋養了」。

貼文曝光不到1天已獲5000多人按讚，網友紛紛感動留言，「有加洋蔥的茶葉蛋」、「我真希望爺爺的家人看到這篇文，讓他們知道爺爺在外面走走的時候，也有人照顧他，對他很好」、「許多超商店員都很有愛喔，而且說的話很有溫度」、「這個店員值得寫信到總公司表揚」、「現在社會真的好需要多點這樣的溫暖，失智症的人越來越多了」、「謝謝有這樣的店員在社會的角落小小發著光」。

