二階拚送件！ 桃市五選區罷團22日邀「鷹爸」、Puma平鎮宣講

桃園市發起罷免第五選區國民黨立委呂玉玲的公民團體，全力衝刺連署件數。（記者李容萍攝）

2025/04/21 23:27

〔記者李容萍／桃園報導〕全國大罷免運動倒數計時，桃園市發起罷免第五選區國民黨立委呂玉玲的公民團體「罷呂清玲，罷免呂玉玲」團隊，今（21日）公布目前連署書已突破2萬3000份，感謝大家的努力，但距離距法定門檻2萬8067份，還差5000多份，明（22日）下午4點邀請名嘴「鷹爸」徐柏岳到平鎮協助小蜜蜂掃街，以及晚6點邀請立委沈伯洋（Puma）做行動連署站的宣講，一起衝刺二階連署件數。

「罷呂清玲，罷免呂玉玲」團隊領銜人Dora表示，依照現在日均收件400份的速度，到5月1日最後造冊日，團隊很憂心會「飲恨西北」，就差1、2000份，眼睜睜看著呂玉玲繼續坐穩位置。因此，在這最後10天的決戰時刻，時間緊迫，對於這場公民對政治冷漠的反擊、人民對傲慢權力的回擊，團隊要呼籲平鎮、龍潭區的民眾，請大家「把連署書印出來、填好、寄出」、「你的一份，決定成敗；你的一票，撼動結局」。

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Dora說，五選區罷免連署告急中，22日兩大拚連署活動重頭戲，下午4點至晚上9點邀請「鷹爸」徐柏岳到平鎮文化公園再步行前往乙未公園和老街溪翠堤橋入口，沿途安排定點宣講；晚上6點至8點，沈伯洋將抵平鎮區南豐路的超商門市，與胖卡車做行動連署站。

桃園市發起罷免第五選區國民黨立委呂玉玲的公民團體，全力衝刺連署件數。（記者李容萍攝）

桃園市發起罷免第五選區國民黨立委呂玉玲的公民團體「罷呂清玲，罷免呂玉玲」團隊喊話二階還差5000份就能送件。（罷免呂玉玲團隊提供）

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