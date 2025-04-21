施淑婷貼文變助攻？高虹安罷免連署激增

林志潔表示，今天罷免高虹安的單日連署份數激增。（照片取自林志潔臉書）

2025/04/21 22:59

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市雙罷免（涉貪停職市長高虹安、國民黨傅隨組織立委鄭正鈐）二階連署進入最後倒數衝刺階段，新竹雙罷總部發言人也是陽明交大法律學者林志潔今天發文提到，感謝今天民團和各連署超人們送來的連署書，今天的連署份數業績長紅！且高虹安今日的罷免連署份數，大勝鄭正鈐委員多達375份！是服務處支援罷免連署收件以來，兩人份數相差最大的一次。她說，不知與民政處長施淑婷昨天發表「罷免白痴」的相關貼文有關？若有，真要謝謝施處長助攻催高連署份數。

林志潔說，施淑婷身為市府一級主管，但發文常引發討論，其個人除有財產申報不實，就連告她誹謗也不起訴偵結，其發言也常引發爭議，就連去年11月也開直播嗆議員被議長要求在議事堂上道歉，昨天她羨慕孩童「大罷免大白痴」言論，更引來網友許多留言與議論，也因施淑婷的助攻貼文，服務處今天收的罷免連署份數相當好，可說業績長紅，而收到高虹安的罷免連署份數也狠狠超越國民黨立委鄭正鈐的份數多達375份，因此她要感謝施淑婷的助攻與催票，讓更多市民願意勇敢站出來挺大罷免，更感謝今天來到服務處的可愛汪汪，讓服務處的罷免連署份數業績旺旺旺！

請繼續往下閱讀...

林志潔感謝汪汪來服務處，讓業績旺旺旺。（照片取自林志潔臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法