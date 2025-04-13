這兩人18年前就挺身揭露中共活摘器官 數萬人讚爆：還好是他們選上！

有網友近日翻出18年前時任立委的總統賴清德、副總統蕭美琴同台揭露中共活體摘取器官惡行的新聞畫面。（圖翻攝自Threads）

2025/04/13 20:09

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕患有先天性心臟病的台灣歌手Tank （本名呂建中），近日高調公開去年他在中國接受亞洲首例「心和肝同期聯合移植」手術成功的消息，脫口感謝「祖國」讓他重獲新生，除了言論引發舔共爭議，也再次讓中國「活摘器官」、「器官買賣」等議題受到外界關注。有網友近日翻出18年前時任立委的總統賴清德、副總統蕭美琴同台揭露中共活體摘取器官惡行的新聞畫面，直呼還好現在是由這2人選上我國正副元首，吸引數萬名網友讚爆！

Tank本月7日鬆口去年11月在中國接受心肝聯合移植手術，掀起「器官從哪來？」、「中國等待器官移植者眾多，為何Tank能先排到？」等陰謀論，還有前中共高官王立軍等人為取得新鮮器官研發出「原發性腦幹損傷撞擊機」甚至申請專利、強摘早產嬰兒器官、青海和新疆機場設有「人體器官綠色通道」等駭人聽聞的事件、消息也被拿出來再次受到熱議。

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12日有網友翻出2006年10月15日，賴清德、蕭美琴等人站出來譴責中共活摘器官惡行的新聞畫面分享到Threads上，直呼「18年前揭露中共活摘器官惡行的正義人士們，其中兩位現在是我們台灣的正副總統！！天佑台灣！」。

據悉，當時中共強摘盜賣法輪功學員的器官惡行被曝光，時任立委的賴清德、蕭美琴等人在立法院舉行「赴大陸移植器官，是保命？ 送命？還是取命？台灣移植器官病患權益公聽會」，會中除了向民眾揭露中共活摘器官真相外，也籲請政府相關單位對中國做出譴責、制訂向民眾宣導的政策及境外移植可能造成觸法的相關法令。賴清德當時更直言，若台灣政府不積極讓大家知道中共惡行，國人在不知情的狀況下到中國移植器官，可能會為虎作倀。

該貼文曝光後，吸引近4萬人按讚，其他網友紛紛表示，「很難想像……如果換成柯侯二位，現在的台灣，還是台灣人的台灣嗎？」、「威廉年輕時真的有夠帥，兩位堅定倔強的嘴角還真如出一徹」、「這兩個人18年後是正副總統！一切都是某種必然」、「兩個當時看起來都不好惹，現在反而柔和許多」、「真的還好是他們選上，現在要靠我們撥亂反正，罷免親共立委！」、「跟摘器官中國醫生開心大合照的那位，現在正蹲在土城」、「18年始終如一，不像某些政黨，從反共到舔共」、「反觀某柯明知道法輪功的事，去傳授葉克膜回來還沾沾自喜……」。

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