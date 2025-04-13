民進黨共諜案連環爆 凌濤諷：該推行未遭滲透具結書

民進黨共諜案連環爆，凌濤諷民進黨該全面推行未遭滲透具結書。（資料照）

2025/04/13 12:36

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕國安會秘書長吳釗燮在擔任外交部長時的助理何仁傑，因涉入共諜案被收押，國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤今（13）日在臉書發文指出，他已幫忙擬好《擬任（現職）民主進步黨黨職人員、黨籍任職政府人員—未遭中國共產黨滲透、吸收或發展情形具結書》，比照陸委會版本設計，請民進黨中央黨部儘速列管、造冊、全面推行。

凌濤指出，民進黨過去幾年天天高喊反共、抗中保台，只要不同意動輒被貼親中、紅統、賣台標籤，但民進黨政府共諜案一樁接一樁爆發，都是牽涉國家機敏的大事，不是什麼芝麻綠豆小事，從總統府、外交部一路滲透到立法院，綠營卻集體失語。

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他指出，陸委會過去針對陸籍清查，要求軍公教和國營事業人員簽署具結書，那面對實質涉及國家機密的共諜疑雲，是否才更應該要求民進黨籍府院黨高層具結說明清楚呢？他已經幫忙準備好這份《擬任（現職）民主進步黨黨職人員、黨籍任職政府人員—未遭中國共產黨滲透、吸收或發展情形具結書》，比照陸委會版本設計，請民進黨中央黨部儘速列管、造冊、全面推行，畢竟清者自清，不然別人反共就是賣台，你們被滲透卻叫做遺憾。

凌濤指出，過去曹興誠等罷免領銜人，所陳述的罷免理由就是共諜，但民進黨共諜案連環爆，他深刻懷疑，發起大惡罷的點子，破壞台灣民主，還真有可能來自共產黨，畢竟共諜已滲透民進黨，懷疑黨政高層已遭受到控制，也不是不可能的事。

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