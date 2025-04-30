張淵翔洩個資助罷綠議員40萬交保 基檢抗告書漏夜送地院

張淵翔40萬元交保。基隆地檢署不服提抗告，抗告書今晚8點送抵地院。（記者林嘉東攝）

2025/04/30 22:05

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆地檢署偵辦藍營罷免民進黨市議員鄭文婷的連署書有多件死亡連署案，聲請聲押禁見基隆市政府民政處長張淵翔，基隆地院29日召開羈押庭，裁定張淵翔40萬元交保。基隆地檢署不服裁定結果，今天上午決定抗告，抗告書晚間8點左右送抵基隆地院，由地院轉送高等法院裁定駁回，或發回重開羈押庭。基隆地院在收到檢方的抗告書後說，會將抗告書依程序送交高等法院分案。

基隆法院指出，若高等法院裁定駁回，張淵翔交保確定；若高院裁定發回更裁，基院將再訂重新開庭時間；屆時，張淵翔須回到基院，二度出庭。

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基檢28日上午搜索國民黨基隆市黨部，約談國民黨基隆市黨部主委吳國勝、仁愛區黨部主任張金發，與罷免鄭文婷案領銜人紀文荃等人後，當晚秘密傳喚基隆市政府民政處長張淵翔，漏夜複訊至隔天後，查出張淵翔涉利用民政系統，助紀文荃、張金發補件時，篩掉提議人名冊中除戶的連署人，幫助罷免案通過第一階段連署門檻，認定張等3人依涉犯個人資料保護法等罪，有串、滅證之虞向法院聲押禁見。

法官29日下午6點半召開羈押庭後，晚間11點50分裁定，將張淵翔40萬元交保、限制住居、紀文荃、張金發羈押禁見。法官在裁定書中指出，張淵翔已坦承犯行，無羈押必要，裁定張淵翔40萬元交保、限制住居。基隆地檢署收到裁定書後，認為仍有相關資料需要釐清，敘明理由後，晚間8點將抗告卷送抵基隆地院。

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