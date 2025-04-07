加拿大台灣鄉親組隊「楓起來罷爆」！翁達瑞自美開車挺罷藍委

翁達瑞強調這次罷免行動是不容失敗的民主運動。（記者張伶銖攝）

2025/04/07 19:47

〔本報駐加特約記者張伶銖／溫哥華7日報導〕為了支持台灣罷免國民黨立委的行動，住在加拿大的台灣鄉親組成了義工團隊「楓起來罷爆」，在短短一周內就在全加拿大10個城市設立超過30個連署據點，提供連署書文件或是協助填寫。「楓起來罷爆」發起人指出，這次目標希望搜集1000份連署書，由於茲事體大，團隊將派義工搭機「人肉護送」，務必確保這些辛苦在一萬公里以外地方搜集的罷免連署書，安全抵達台灣。

「楓起來罷爆」的發言人Yen指出，連署罷免國民黨立委的行動引起廣泛迴響，亦得到許多商家的支持，有商家願意將連署文件放在報架陳列，方便住在附近的鄉親前來領取。不過在幾天前，多倫多一處友善商家報架上陳列的連署書竟然全數不翼而飛，沒有一張剩下，顯然是一些存心不良的人士所為。

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Yen說，多倫多失竊的這批連署書都是義工們自費印製而來，每個選區各印10份，一共有300份左右，在多倫多的義工已經報警處理。

自從進入農曆蛇年，住在溫哥華的台灣鄉親需要關注的加拿大或是台灣大事一件接著一件，似乎沒有人有心情慶祝新年。大溫哥華台灣同鄉會一直延至4月5日才舉辦蛇年春酒。

同鄉會今年春酒舉辦時間由於趕上加拿大聯邦大選，台灣移民又是各政黨拉攏的重點對象，包括台灣出生的聯邦自由黨候選人張瑋麟（Wade Chang）、聯邦保守黨國會議員候選人區澤光（Chak Au）及Zach Segal均出席了同鄉會蛇年春酒。駐溫哥華台北經濟文化辦事處處長劉立欣、副處長邱建義及僑務組組長陳碧蓮等台灣官員，列治文市長馬保定（Malcolm Brodie），卑詩省省議員康安禮（Anne Kang）及陳瀚生（Hon Chan）等人亦到場支持。

許多出席參加春酒的台灣移民當天其實有更重要的出席目的，那就是參加「楓起來罷爆」 的連署罷免國民黨立委的行動。在美國擔任教授多年的翁達瑞 更特別從西雅圖開車前來支持。

翁達瑞對在場的鄉親說，這次的大罷免是一場「不容失敗」的民主運動。他認為國民黨的立委在國會作亂，責任不在他們，而在不負責任的選民。台灣是民主社會，沒有選民的支持與縱容，不會有這群胡作非為的國民黨立委。

他表示，去年大選時，國民黨立委的政見並不包括「毀憲亂政、親中賣台、或亂砍預算」。當選後，他們違逆選民的期待，扛著民主的大旗遂行毀壞民主的陽謀。翁達瑞指出，既然國民黨立委不把民意當一回事，作為老闆的選民也不用客氣，他說:「我們可以讓你上台，當然也可以讓你下台。罷免就是為了矯正民主機制的缺陷。」翁達瑞的一席話說到了在場台灣鄉親的心坎裡，大家都覺得心有戚戚焉。

翁達瑞說，大罷免開始後，國民黨立委開始改口，宣稱要把重心放在民生法案。面對被罷免的壓力，幾位言行囂張的立委也稍有收斂。

翁達瑞擔心，如果這群國民黨立委能從此次的大罷免全身而退，在剩餘將近三年的任期，他們絕對會加倍、三倍、四倍的囂張，甚至把國家都毀了。

台灣同鄉會會長吳清桂見到這麼多的鄉親支持罷免國民黨立委，她表示感動，她尤其讚賞海外年輕一代關心台灣政局發展，延續了父母一輩即使人在海外，仍然心繫台灣的精神。她說，光是在溫哥華地區，即已收到300份的連署書。

在多倫多一間友善商家報架的連署書不翼而飛。（楓起來罷爆提供）

楓起來罷爆的發起人之一Yen 。（記者張伶銖攝）

台灣鄉親人手一張罷免國民黨立委像春聯一樣的大紅海報，今年蛇年，罷免比過年更重要。（記者張伶銖攝）

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