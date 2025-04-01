國台辦聲援中配小微嗆綠色恐怖 陸委會：夏蟲語冰、自曝其短

中配網紅「小薇」1日中午被帶至桃園機場，準備搭乘14時10分華航班機飛往中國廣州。（記者朱沛雄攝）

2025/04/01 22:00

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中配「小微（趙嬋）」長期在抖音發表武統言論，被移民署廢止依親居留許可，昨天拒絕離開台灣，今日遭強制出境。中國國台辦今日嗆聲，「民進黨當局」羅織罪名欺淩中國配偶，迫使兩岸婚姻家庭骨肉分離，有悖人倫、毫無人性。陸委會駁斥，中共對台灣民主法治的惡意抨擊，只是夏蟲語冰，自曝其短。

據了解，中配小微與國台辦關係密切，她昨天拒絕自行離境，今日移民署專勤隊登門直接逮人，中午送往桃園機場準備驅逐出境時，她突然拉下口罩大喊，「做一個堂堂正正的中國人，我有錯嗎？我愛家愛國，我有錯嗎？」

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國台辦發言人朱鳳蓮也聲援小微，聲稱這是「民進黨當局」對兩岸婚姻群體基本權利的又一踐踏，為製造綠色恐怖、寒蟬效應的又一惡行，蓄意煽動反中抗中、升高兩岸對立對抗的又一伎倆。

朱鳳蓮指出，無論是「亞亞」、「恩綺」、「小微」，還是40多萬中配群體，每個人背後都是一個兩岸婚姻家庭。「民進黨當局」一再濫用司法、羅織罪名欺淩中國配偶，迫使兩岸婚姻家庭骨肉分離，有悖人倫，毫無人性，對此予以強烈譴責。

陸委會駁斥，針對近期有極少數中配因發表支持中共武力侵犯台灣、矮化我國主權及意圖消滅中華民國等言行，已經違反我國法令，主管機關內政部係依法裁處，要求渠等限期或強制出境。

陸委會指出，台灣政府相關作為均於法有據，其標準與國際民主自由法治國家對境外人士入境後的言行管理一致，更符合台灣多數民意支持。

陸委會說明，支持鼓吹武力侵台的言論，並非言論自由的範疇，也不為台灣社會所容許，逾越我國法律紅線，相關事件發生迄今，渠等言行早不為在台多數中配認同，許多中配均出聲批評，嚴加譴責。

陸委會強調，台灣的民主法治得來不易，不准有外人利用台灣的言論自由來危害台灣，同樣的事情如果發生在中國，像是李明哲、楊智淵、富察，早就被中共逮捕判刑。台灣只是將他們驅逐出境，已經非常文明和重視人權。

陸委會也呼籲中共，與其費心對台灣內政說三道四，不如反思其對中國人民是如何進行思想箝制及言論審查，而且中共對台灣民主法治的惡意抨擊，只是夏蟲語冰，自曝其短！

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