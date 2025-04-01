為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    國台辦聲援中配小微嗆綠色恐怖 陸委會：夏蟲語冰、自曝其短

    中配網紅「小薇」1日中午被帶至桃園機場，準備搭乘14時10分華航班機飛往中國廣州。（記者朱沛雄攝）

    中配網紅「小薇」1日中午被帶至桃園機場，準備搭乘14時10分華航班機飛往中國廣州。（記者朱沛雄攝）

    2025/04/01 22:00

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕中配「小微（趙嬋）」長期在抖音發表武統言論，被移民署廢止依親居留許可，昨天拒絕離開台灣，今日遭強制出境。中國國台辦今日嗆聲，「民進黨當局」羅織罪名欺淩中國配偶，迫使兩岸婚姻家庭骨肉分離，有悖人倫、毫無人性。陸委會駁斥，中共對台灣民主法治的惡意抨擊，只是夏蟲語冰，自曝其短。

    據了解，中配小微與國台辦關係密切，她昨天拒絕自行離境，今日移民署專勤隊登門直接逮人，中午送往桃園機場準備驅逐出境時，她突然拉下口罩大喊，「做一個堂堂正正的中國人，我有錯嗎？我愛家愛國，我有錯嗎？」

    國台辦發言人朱鳳蓮也聲援小微，聲稱這是「民進黨當局」對兩岸婚姻群體基本權利的又一踐踏，為製造綠色恐怖、寒蟬效應的又一惡行，蓄意煽動反中抗中、升高兩岸對立對抗的又一伎倆。

    朱鳳蓮指出，無論是「亞亞」、「恩綺」、「小微」，還是40多萬中配群體，每個人背後都是一個兩岸婚姻家庭。「民進黨當局」一再濫用司法、羅織罪名欺淩中國配偶，迫使兩岸婚姻家庭骨肉分離，有悖人倫，毫無人性，對此予以強烈譴責。

    陸委會駁斥，針對近期有極少數中配因發表支持中共武力侵犯台灣、矮化我國主權及意圖消滅中華民國等言行，已經違反我國法令，主管機關內政部係依法裁處，要求渠等限期或強制出境。

    陸委會指出，台灣政府相關作為均於法有據，其標準與國際民主自由法治國家對境外人士入境後的言行管理一致，更符合台灣多數民意支持。

    陸委會說明，支持鼓吹武力侵台的言論，並非言論自由的範疇，也不為台灣社會所容許，逾越我國法律紅線，相關事件發生迄今，渠等言行早不為在台多數中配認同，許多中配均出聲批評，嚴加譴責。

    陸委會強調，台灣的民主法治得來不易，不准有外人利用台灣的言論自由來危害台灣，同樣的事情如果發生在中國，像是李明哲、楊智淵、富察，早就被中共逮捕判刑。台灣只是將他們驅逐出境，已經非常文明和重視人權。

    陸委會也呼籲中共，與其費心對台灣內政說三道四，不如反思其對中國人民是如何進行思想箝制及言論審查，而且中共對台灣民主法治的惡意抨擊，只是夏蟲語冰，自曝其短！

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播