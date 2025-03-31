拍謝少年以「三隻小豬」喻台灣受威脅 歌迷高喊：大罷免、大成功

音樂祭現場除了「拍謝少年」的旗幟以外，比往年出現更多「台灣獨立」等大旗，甚至連罷免藍委王鴻薇的團體「刪除薇害」也高舉旗幟宣傳罷免連署。（民眾提供）

2025/03/31 06:04

〔記者李文馨／高雄報導〕台語搖滾樂團「拍謝少年」昨（30日）在2025大港開唱推出新動畫《時代看顧團結的咱》，透過「三隻小豬」的故事訴說台灣面臨的陰謀與威脅。貝斯手薑薑在串場談話提到，「若沒有守護這裡，就會有別人代替我們說話」，盼台灣人團結。現場旗海飄揚，歌迷在台下高喊「大罷免，大成功」。

全台大罷免行動邁入第二階段，由於大港開唱吸引許多外縣市歌迷齊聚，「反共護台志工聯盟」將高雄列為第一波胖卡巡迴點，29、30日在高雄捷運鹽埕埔站出口外設攤收集連署，立委沈伯洋專程南下助陣，立委黃捷也到場打氣。主辦單位昨晚估算，兩天一共收超過2000份罷免連署書。

請繼續往下閱讀...

拍謝少年在大港開唱音樂祭將《時代看顧團結的咱》分為3個片段與歌曲串連，故事主要講述三隻中年小豬從家庭、工作與興趣間的煩惱，討論到海底電纜被拖斷、國防預算被刪減等時事議題，並以「戰狼國」暗喻中國，訴說台灣面臨的處境。

薑薑在串場期間用台語說：「這次我們用大家都有聽過的故事三隻小豬，要來說一個真相，這個真相就是要來說，我們現在正面對著什麼樣的陰謀和威脅。我們是被這塊土地養大的音樂人，選在這個可能是現在最多人可以看到我們的現場來說這個故事，是因為我們認為我們有責任，我們有對這片土地的情份跟心意。」

他強調，「這座島嶼還有很多故事等待我們去說，若是我們沒有守護這裡，就會有別人代替我們說話。台灣人，我們要團結，繼續把我們的故事寫下去。」

在最後一段動畫中，其中兩隻豬討論戰爭爆發後該不該移民，並認為小老百姓無力改變局勢；另一隻豬則說，「敵人已經潛伏在我們的社會，我們的家園即將從內部被攻破，我們不想被侵略，不就應該團結起來，來預防這些事情發生嗎？」、「你一個小老百姓沒有力量，那一萬個、十萬個、一百萬個呢？很多人為了我們現在的生活犧牲了，剩下就是我們的事了！」

動畫結束後，拍謝少年接著唱起《時代看顧正義的人》，該曲目是他們與曾被列為白色恐怖黑名單的海外民主前輩交流後所創作的歌曲，歌曲MV主角為香港銅鑼灣書店創辦人林榮基及白色恐怖受難者蔡焜霖。

值得一提的是，現場除了「拍謝少年」的旗幟以外，比往年出現更多「台灣獨立」等標語的大旗，甚至連罷免藍委王鴻薇的團體「刪除薇害」也高舉旗幟宣傳罷免連署，群眾在現場數次高喊「大罷免、大成功」；演出尾聲，台上灑下紅色傳單，上面寫著「時代看顧團結的咱」。

此外，日前捲入「要飯說」爭議的立委伍麗華助理、饒舌歌手楊舒雅昨與饒舌歌手Gummy B合作演出，她在結尾談話提到，「從來就沒有什麼音樂歸音樂，政治歸政治，音樂是政治、政治是音樂，女人是政治、身體是政治、身份也是政治」。她說，現在罷免志工在各地面臨暴力攻擊，請大家一定要為身邊的罷免志工「讚聲」，給他們更多的愛、支持與鼓勵。

台語搖滾樂團「拍謝少年」30日在2025大港開唱推出新動畫《時代看顧團結的咱》，透過「三隻小豬」的故事講述國安危機、立院爭議，訴說台灣面臨的陰謀與威脅。（記者李文馨攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法