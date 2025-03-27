陳玉珍指「不要聽到統戰就排斥」 陸委會：是打倒國民黨三大法寶

立法院國民黨團總召傅崐萁、國民黨立委陳玉珍等17名國會議員，去年4月前往北京會見中國全國政協主席王滬寧。（圖取自網路）

2025/03/27 19:29

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國國台辦日前宣稱統戰是「交朋友」，國民黨立委陳玉珍近日則表示，統戰是「把敵人拉成朋友」意思，台澎金馬的人不要聽到統戰就覺得排斥。對此，陸委會發言人梁文傑今日強調，統戰是中共打倒國民黨的三大法寶之一，台灣民眾對統戰要有清楚認識。

陳玉珍認為，台澎金馬的人不要聽到統戰就覺得排斥，統戰的意思是「統一戰線」，把不是跟自己站在一起的人，拉成是自己人，也就是一種溝通的方式。

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梁文傑於記者會上表示，統戰是前中共領導人毛澤東說的，中共「打倒國民黨的三大法寶之一」，這個名詞在台灣，大家應該要知道它的意義是什麼。

梁文傑說，統戰對中共來說，因為是他們的法寶，所以是個「好東西」，但對台灣、世界各國來說，就是一個必須防範的概念，台灣民眾對統戰還是要有更清楚的認識。

另外，賴清德總統近日特別指出，中國所有宗教交流都有統戰目的。關於政府當前是否仍歡迎中國宗教人士來台交流？梁文傑說，其實這一段時間還是有不少的中國宗教界人士來台灣，不管是佛教、一般宗教、天主教的都有。他強調，政府的態度不變，只要不涉及統戰，「你要來宗教交流，我們是歡迎的」。

梁文傑強調，中共是沒有宗教自由的，台灣一貫道道親到現在被中共拘捕還沒有釋放，所以對於具有統戰或政治操作意味的宗教案件，對於統戰還是會嚴審。但這段時間實際上，仍有不少純粹宗教交流的人士來台參訪，「我們都是歡迎的」。

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