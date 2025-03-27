起風了！花蓮出現挺罷傅看板 無黨籍議員籲「清除負能量」

花蓮市區首次出現支持罷免傅崐萁扛棒！由無黨籍議員楊華美吹響第一把號，呼籲花蓮人「站出來清除負能量」。（記者花孟璟攝）

2025/03/27 18:15

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮起風了！查水表案縣府被搜索、原已交保的縣府處長明良臻今天已被高院發回地院更裁，這讓花蓮出現「板塊鬆動」！繼昨花蓮縣議會議長張峻透過臉書貼文「暗示」加入罷傅行列，無黨籍縣議員楊華美也在花蓮市建國路立上大看板「清除負能量」還有署名。花蓮縣議會無黨籍聯盟的總召，楊華美也表示，目前其他議員「私下串聯」，近期內會有明確表態！

縣府被搜、處長被聲請羈押，花蓮市區街頭更「頭一遭」出現支持罷免大看板！花蓮市建國路、建林街口的民宅，出現一面署名「無黨籍花蓮縣議員楊華美」、以及「陽光花蓮」、「清除負能量、花蓮人站出來」等字樣的看板，引發來往民眾側目，楊華美今天也貼文：「公開宣布支持罷免傅崐萁」！她說，不僅公開支持也會全力投入後續行動、鼓勵花蓮朋友一起站出來！

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楊華美說，傅崐萁非常擅長「一手胡蘿蔔、一手棍子」，花蓮由於工商業不像都會區發達，掌握龐大行政資源的縣府成為社團、企業獲取補助經費的重要來源，「聽話」就有各種補助和照顧，提出反對意見還會被攻擊，就連在地網路社團上，如有對縣府表達異議的貼文及言論，不是被刪除、就是被踢出群組，造成花蓮從實體到虛擬世界都成為「一言堂」。

針對罷免傅崐萁連署，楊華美認為，有些花蓮人因為恐懼，暫時沒有表態，前天縣府及花蓮戶政所被檢調搜索，但是前天下午，13鄉鎮的戶政人員已經到縣議會、現場承諾遵守行政中立，絕不出現「查水表」或其他干擾罷免的行為，她將持續監督，確保行政機關依法行事。

由於楊華美身兼花蓮議會無黨籍議員聯盟總召，使得縣議會13名無黨籍黨團成員動向引起關注！據透露，該面看板本來會署名花蓮縣議會無黨籍聯盟，不過後來只有楊華美1人的名字。楊華美說，目前仍在「地下串聯」狀態，近期內會有更明確的宣告。

花蓮市區首次出現支持罷免傅崐萁扛棒！由無黨籍議員楊華美吹響第一把號，呼籲花蓮人「站出來清除負能量」。（記者花孟璟攝）

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