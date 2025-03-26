批民進黨追殺不同意見 藍委吳宗憲、媒體人王淺秋籲反惡罷

國民黨立委吳宗憲（左）批民進黨失去初心。右為立委羅廷瑋。（記者蘇金鳳攝）

2025/03/26 22:05

〔記者蘇金鳳／台中報導〕國民黨立委吳宗憲與資深媒體人王淺秋今天到台中，在惡罷退散志工隊主辦的「惡罷退散平安大會」痛批民進黨把手伸到司法，對付異己，只要反對民進黨就是中共同路人，民進黨團總召柯建銘推大罷免就是要當立法院長；民進黨政府現在對內搞大罷免，對外製造戰爭，為了台灣自由，為了這塊土地，為了子女，一定要站出來，讓當權派害怕。

吳宗憲說，民進黨忘了當初建黨的初心，總預算除了環境部有少，每一次部會的預算都增加，國民黨面對是造謠的政黨。全世界沒有極端的能源政策，完全不用核能，台灣有何天然資源？在野黨刪台電撥補，民進黨為何如此生氣，因為這些錢是要買朋友生產綠電，當然抓狂。世界上那一個國會不能監督行政單位？如果有就是極權國家。

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他問現場民眾，支不支持柯建銘當立法院長？眾人齊喊「不願意」。他指出，柯建銘提出大罷免，就是為了要讓席次有變化，成為立法院長，柯建銘還砸拐杖傷了徐巧芯，大家不能讓柯建銘成為立法院長。

吳宗憲說，民進黨只要反對他就是中共同路人，他家幾代在台灣，因為批評民進黨也被批是中共同路人，民進黨當年認為真心為台灣為民主，但換了幾批人執政就變了，連老民進黨也看不下去。他難過地說，民進黨現在將手伸入司法，這是他最難過的事。國民黨一席都不能少，而且最好這個罷免能多幾席。

王淺秋說，她只是一般人，為何要站出來，因為台灣現在對內、對外都有急迫危機感，從中配亞亞被驅離，顯示現在在台灣意見不一就被追殺，但台灣跟中國最不一樣就是言論自由，而台灣最驕傲不就是是言論自由嗎？

王淺秋說，今天大家站出來投反對票，不是因為任何政黨，而是為自己、為小孩，要為這個土地而戰，「不要戰爭！」這為何今天要站在這裡，現在已是意見不一樣被追殺，要教訓惡罷癌細胞，讓民進黨高層聽到，民意是如何。

王淺秋（中）呼籲大家為了這一塊土地言論自由站出來。（記者蘇金鳳攝）

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