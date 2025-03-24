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    18個國際城市訪團齊聚高雄 陳其邁：智慧城市創造合作機會

    斯洛伐克布拉提斯拉瓦省德若巴（Juraj Droba）省長繼2022年簽署夥伴城市協定後，再度率團訪高並拜會高雄市長陳其邁。（高市府提供）

    斯洛伐克布拉提斯拉瓦省德若巴（Juraj Droba）省長繼2022年簽署夥伴城市協定後，再度率團訪高並拜會高雄市長陳其邁。（高市府提供）

    2025/03/24 09:01

    〔記者王榮祥／高雄報導〕2025高雄智慧城市展吸引18個國際城市訪團齊聚高雄，其中15團為市長及副市長親自率隊；高雄市長陳其邁表示，發展智慧城市提升治理效能已是世界趨勢，期盼持續深化與國際城市互動，創造更多合作機會。

    高市行國處說明，本屆智慧城市展，不僅斯洛伐克布拉提斯拉瓦省、史瓦帝尼姆巴巴內市等姊妹市及友好夥伴城市盛情參與，更有多位國際城市首長率團出席為期3天的展覽及論壇，擔任論壇講者分享治理經驗，並走訪高雄觀摩智慧城市應用方案，瞭解高雄在淨零及數位領域轉型成果；波蘭波茲南市、韓國高陽市更與高雄簽署城市合作備忘錄。

    斯洛伐克布拉提斯拉瓦省德若巴（Juraj Droba）省長繼2022年率團訪高簽署夥伴城市協定後，時隔3年再度造訪高雄並拜會市長陳其邁，德若巴省長表示，此次訪高希望與高雄進一步深化合作關係，尤其是智慧城市領域及教育與大學學術合作。

    友邦姊妹市史瓦帝尼姆巴巴內市姆孔達（Thulani Mkhonta）市長則拜會副市長李懷仁，他特別感謝高市府協助提供史籍英語教師任教機會，更提及在高雄和來台任教的史瓦帝尼教師會面，史籍教師對高雄的優異環境與市政建設發展感到驚嘆，頻頻稱讚高雄是個美好的城市；同為友邦姊妹市，貝里斯訪團參觀智慧城市展，對獲得智慧防災獎項的無人機系統相當感興趣，市府也協助媒合參展廠商接洽研議合作。

    高雄市也與波蘭波茲南市、韓國高陽市簽訂城市合作備忘錄；波茲南市為波蘭第五大城，大波蘭省的首府，也是學術重鎮，本次由雅斯寇維亞克（Jacek Jaśkowiak）市長率團，韓國高陽市則為人口逾百萬的特例市，擁有韓國最大國際展覽中心KINTEX，高陽市長李東奐應邀擔任數位論壇及淨零永續論壇講者。

    波蘭格丁尼亞市與高雄同為港灣城市，繼前年巴托謝維奇（Bartosz Bartoszewicz）副市長率團訪高，去年格丁尼亞市科西奧雷克（Aleksandra Kosiorek）市長與高雄市長陳其邁簽署合作意向書，今年再度由奧斯丁（Bartłomiej Austen）副市長率團出席高雄智慧城市展。

    高市行國處長張硯卿表示，今年智慧城市展呈現高雄數位轉型成果，市府跨局處合作，透過密集的城市交流與首長互動，深化國際合作，未來也將持續透過國際展會及城市大型活動，媒合多元面向的國際交流，強化高雄與國際城市的夥伴關係。

    友邦姊妹市史瓦帝尼姆巴巴內市長姆孔達（Thulani Mkhonta）率團訪高。（高市府提供）

    友邦姊妹市史瓦帝尼姆巴巴內市長姆孔達（Thulani Mkhonta）率團訪高。（高市府提供）

    印度泰倫迦納邦、波蘭格丁尼亞市率團訪高拜會高雄市政府探討多元領域合作。（高市府提供）

    印度泰倫迦納邦、波蘭格丁尼亞市率團訪高拜會高雄市政府探討多元領域合作。（高市府提供）

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