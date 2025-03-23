張益贍批李彥秀違建卸責母親！「港湖除銹」二階連署1天衝千份

張益贍（前）說，北市勞動局火速派員勞檢葉元之辦公室，反觀李彥秀住處蓋違建，佔國有土地，蔣萬安卻力挺到底。（記者劉詠韻攝）

2025/03/23 21:59

〔記者劉詠韻／台北報導〕大罷免潮席捲全台，國民黨台北市立委李彥秀列入危險名單，若二階連署通過後將進入三階投票。罷團「港湖除銹」今（23日）在內湖區二號出口捷運站附近設攤連署，今天艷陽高照，連署站陸續有民眾前來簽署遞件。受邀宣講的政治評論員呼籲民眾支持罷免，而罷團發言人Cindy預估連署書每日收件達到千份，但第二階段仍有一段很長的路要走，需要努力催促大家出來連署。

張益贍表示，最近李彥秀位於南港的服務處「親子教室」被溫朗東控訴違建，該處不僅阻礙出入，佔用防火巷更造成救護車難以通行，無論是新違建或舊違建，都已經嚴重違反公共安全。

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張益贍批評，李彥秀一下強調美國房產是父親購入，又聲稱位於南港違建的服務處是母親所蓋，自己對於違建情形一概不知，顯見不僅身為立委毫無擔當，且與柯文哲老家頂樓當初遭爆違建，事後將異議推給老母親，兩人極力撇清將責任推卸親屬的行為，簡直如出一轍。

另外，張益贍坦言，當有民眾檢舉葉元之後，北市勞動局火速派員前往葉元之的辦公室進行勞檢，並揪出未設置職場暴力預防措施，認定葉元之違反職安法規定。他說，反觀李彥秀即便住處蓋違建，佔用國有土地，蔣萬安作為市長不僅沒有相關動作，甚至站出來表示將力挺李彥秀到底，還說會當她最堅實的靠山，可見國民黨對自己人相當不公平。

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