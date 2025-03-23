屏東漁會選舉 5漁會當權派皆大獲全勝

屏東縣漁會選舉，當權派皆大獲全勝。（記者葉永騫攝）

2025/03/23 15:33

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣基層漁會選舉22日完成，全縣5個漁會雖然有競爭，並傳出有賄選行為，但選舉結果皆由當權派大獲全勝，因此將維持現狀，不會有大幅變動，各項的政策推動不會受到影響。

屏東縣基層漁會選舉22日已完成漁會代表等選舉，屏東縣恆春、佳冬、枋寮、東港、琉球等5個漁會全都由當權派獲勝，接著將進行理、監事、理事長選舉並聘任總幹事，預計都將維持現狀，變動的幅度不大，各項漁民政策的推動都不會改變。

請繼續往下閱讀...

屏東縣政府表示，雖然在選舉前枋寮區漁會曾被檢警查獲賄選案，但並沒有影響選舉結果，而東港區漁會雖然事前在野派動作頻頻，並且意圖結合其他的勢力與當權派一搏，但整合並未成功，當權派仍以壓倒性情況獲勝，而琉球鄉漁會雖有競爭，但也由當權派大勝，因此全縣5個漁會的選情已趨於穩定，預計不會大變動，對於漁業政策的推動及縣府的相關配合仍將持續的進行。

縣府指出，屏東縣的漁業資源豐富，東港及琉球是黑鮪魚的主要產區，從事遠洋漁業的船隻也相當多，而佳冬則是養殖漁業的重鎮，因此漁業署對於屏東的漁業相當重視，對於漁會的選舉結果也特別重視，這次能順利完成選舉，相當欣慰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法