「死人連署」國民黨南市副主委收押 林俊憲：謝龍介詭辯不能逃避責任

民進黨台南立委林俊憲。（林俊憲服務處提供）

2025/03/22 11:20

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨發動罷免民進黨立委林俊憲、王定宇，一階罷免提議皆未通過，且有逾百件死人連署、涉偽造文書，台南地檢署20日指揮台南市調處搜索國民黨台南市黨部，目前2人犯罪嫌疑重大遭當庭逮捕並收押禁見。對此，民進黨立委林俊憲表示，正告國民黨台南市黨部主委謝龍介，詭辯並不能逃避法律責任。

林俊憲在臉書PO文表示，看了謝龍介的聲明，以及國民黨中央的說法，看來他們已經定調好了，絕口不提死亡連署，絕口不提所有錯誤類型的總比例，因為數字實在太誇張，根本不知從何狡辯起，其實攤開所有目前送件的罷免案，不分藍綠委來對比，可以看出，各區的偽造連署頂多在10件上下，這在統計上叫做沒有「顯著性」，亦即看不出有特定區域專門做假，更像無心之過。

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林俊憲續指，但是光林俊憲和王定宇委員第一批被國民黨送件的連署，種種錯誤加起來，就有高達3分之1無效，跟公民團體5%以下的錯誤率相比，這是一回事嗎？這麼誇張的「顯著性」，謝龍介看不懂嗎？謝龍介以此當理由，要求檢調去針對公民團體。他說「你身為堂堂國會多數黨立委，竟恫嚇無權無勢的普通公民，像話嗎？」

林俊憲直言，「謝龍介如此關心，先是你主管的黨部抄名冊罷免林俊憲，又在聲明中特別提到，林俊憲要感謝你幫忙認證，只有林俊憲敢跳出來，對抗在台南以國民黨為首的惡勢力，因為林俊憲和你們毫無瓜葛。」

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