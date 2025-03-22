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    國合會與亞洲深耕聯盟締約 為第15位成員國

    國合會18日與亞洲深耕聯盟（Asia Engagement Consortium, AEC）舉行締約儀式，正式成為聯盟第15位成員。（國合會提供）

    國合會18日與亞洲深耕聯盟（Asia Engagement Consortium, AEC）舉行締約儀式，正式成為聯盟第15位成員。（國合會提供）

    2025/03/22 11:09

    〔記者黃靖媗／台北報導〕財團法人國際合作發展基金會（國合會）18日與亞洲深耕聯盟（Asia Engagement Consortium, AEC）舉行締約儀式，正式成為聯盟第15位成員。國合會表示，締約象徵國合會深化區域合作、推動新南向政策的里程碑。

    國合會指出，締約儀式於第8屆「玉山論壇」期間舉行，在台灣亞洲基金會（TAEF）成員、AEC代表以及全球領袖代表們的見證下，由國合會秘書長黃玉霖與台亞會執行長楊昊代表簽署合作備忘錄。

    黃玉霖表示，國合會是台灣官方的國際援助發展機構，近30年來已與許多東協國家建立緊密的合作關係，期待藉由加入AEC深化與東協國家的夥伴關係，打造在農業、公衛與醫療服務、綠能、智慧城市及數位政府等多元領域的科技合作交流平臺，攜手實現共存共榮的願景。

    國合會指出，透過AEC平台，他們將持續深化新南向政策的落實，與理念相近的國際組織及機構建立更加緊密且務實的夥伴關係，共同促進區域的經濟成長、和平穩定，攜手打造更加繁榮且永續發展的亞太未來。

    AEC係由TAEF為落實台灣的亞洲戰略，並協助政府推動強調「以人為本」軟實力外交的新南向政策，發起的跨智庫、跨領域的非政府組織網絡，深厚對在台東南亞、南亞組織與社群的參與。成員包括台灣民主基金會、遠景基金會、台灣海外援助發展聯盟等。

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