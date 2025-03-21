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    軍事審判修法期程4月上旬定調 國防部：配合政院規畫

    國防部軍政副部長柏鴻輝。（資料照）

    國防部軍政副部長柏鴻輝。（資料照）

    2025/03/21 11:46

    〔記者李文馨／台北報導〕賴清德總統日前宣布恢復軍審制度，行政院長卓榮泰表示，軍事審判等修法期程將於4月上旬定調；國防部軍政副部長柏鴻輝今（21日）表示，尊重行政院指導，配合行政院的行程規畫。對於總預算遭案預計今天公布，柏鴻輝表示，如果需要特別提追加預算，國防部會跟立法院溝通。

    立法院今天繼續進行施政總質詢，針對恢復軍事審判制度修法期程，柏鴻輝會前受訪表示，國防部一貫立場就是尊重行政院的指導，尤其在軍法的部分，顧立雄也強調配合行政院辦理。

    柏鴻輝表示，過去的軍法制度在檢察官和法官制度上，並不是獨立審判，未來會以合乎憲法的體制，尋求公正公平的方法加入到未來修法規畫。至於如果在野黨封殺相關修法，柏鴻輝說，有關政治攻防，國防部採中立立場，並無評論。

    賴總統今公布總預算 國防部：若需追加預算會跟立院溝通

    另外，中央政府總預算案覆議失敗後，總統府預計今日公布，媒體關切總預算刪凍後是否影響國防部業務？柏鴻輝表示，國防部面臨的是所有科目不能自調、不能流用的問題，對所有出國派訓、彈藥使用等有很大的影響，尤其是必須到立法院來報告，才獲得解凍，這對國防部整備來講，必須要加強準備。

    他強調，國防部配合行政院所做的指導，在未來所有預算使用上，如果需要特別提追加預算，國防部會跟立法院溝通。

    媒體詢問，海軍陸戰隊進駐松指部，外傳陸戰隊66旅將改隸屬參謀本部擔任戰略預備隊。柏鴻輝回應，部隊立即戰備操演是國軍年度訓練，而部隊要去何地就戰術位置，這是國防機密不便公開。對於陸戰隊要改隸屬參謀本部，這不是事實。

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