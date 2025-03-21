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    柯文哲出庭黃國昌批檢方說謊 黃智賢：說話沒邏輯只有口水

    台北地方法院20日審理京華城容積率收賄、公益侵占政治獻金等案，民眾黨主席、立委黃國昌出席旁聽。（資料照）

    台北地方法院20日審理京華城容積率收賄、公益侵占政治獻金等案，民眾黨主席、立委黃國昌出席旁聽。（資料照）

    2025/03/21 09:35

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台北地院審理京華城等案，昨日首度提訊前台北市長柯文哲，柯文哲指稱遭偵辦此案檢察官羅織罪名，現任民眾黨主席黃國昌也在法庭外聲稱去年橘子曾回台，並痛批檢察官根本在說謊，從頭到尾都在隱匿、欺騙。對此媒體人黃智賢批評，昨日柯文哲出庭，黃國昌又去表演秀下限，並質疑黃國昌對於柯文哲侵佔民眾黨政治獻金「屁都不敢放」。她也諷刺黃國昌「說話沒有邏輯，沒有事實，沒有內容，只有口水」。

    台北地院審理京華城等案，昨首度提訊前台北市長柯文哲，昨晚民眾黨主席黃國昌也在法庭外對支持者宣講，並提及「橘子」潛逃一事，黃稱承辦檢察官從頭到尾都在隱匿、欺騙，並指去年8月27日「橘子」曾從日本回台灣看牙齒，看完後就回日本。黃國昌質疑檢察官去年9月就知道，結果卻隱匿這些資訊、證據。

    黃智賢在臉書發文指出，昨日柯文哲出庭，黃國昌又去表演秀下限，稱「卷證攤開卻完全沒有證據」，並痛批「北檢起訴品質低落，說審判程序會一個一個戳破北檢謊言」。

    對此黃智賢諷刺黃國昌除了各種花式形容詞，卻拿不出一個證據，證明他對北檢的指控。她也質疑黃國昌之前只能不斷耍官威，表演巡視北檢。還公然以立委公權力報復司法機關，沒羞沒臊的，大刪司法跟監察院預算。

    黃智賢也質疑，「他從政，也只有形容詞，跟滿滿的貪婪與雙標惡意。不是指控中天是紅媒？不是要下架中天？怎麼舔著臉要靠中天搏政治地位？不是還要把我黃智賢驅逐？」

    黃智賢也指出，「從2014年到2025年，立場與言論，從來經不起檢驗」，並嘲諷「啊，不好意思。檢驗黃國昌？我說笑了」。

    黃智賢也批評，「政治利益，是他唯一的指南。所以，柯文哲侵佔民眾黨政治獻金，他屁都不敢放。這說起來，其實還算是，黃國昌這個黨主席對民眾黨背信」。

    黃智賢也諷刺黃國昌，「柯文哲案起訴書，跟證據清單，他大概是看不懂。看不懂，可以請教人」、「但是柯文哲案出庭，記者雲集。他怎麼捨得，不去露臉？」

    黃智賢在文末也指出，一個不敢選立委，為了拿到不分區立委，可以背叛自己同志的人。一個說話沒有邏輯，沒有事實，沒有內容，只有口水的人。也只能在這個鬼島，當一個舔來的現成黨主席。

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