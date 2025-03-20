民進黨各縣市黨部成「民主連署站」 中市黨部熱線不斷

民眾到民進黨台中市黨部簽署罷免連署書。（記者歐素美攝）

2025/03/20 15:16

〔記者歐素美／台中報導〕民進黨中央黨部昨決議自今天開始，全國各縣市黨部及全體黨公職服務處轉為挺公民的「民主連署站」，上午即有民眾前往民進黨台中市黨部，一口氣拿了20張連署書回家給親友連署，還有許多民眾打電話詢問連署事宜，甚至將連署書直接放在黨部信箱；1名到民進黨台中市黨部連署罷免國民黨台中市第八選區立法院副院長江啟臣的民眾表示，江啟臣身為高級知識份子，在立法院坐視藍白亂搞，毫無作為，當然要罷免。

民進黨台中市黨部人員表示，上週起黨部即開始陳列並提供台中市第二、三、四、五、六及八選區國民黨立委罷免第二階段連署書，昨天中央黨部公開挺公民的「民主聯署站」消息公布後，今天一早即收到許多民眾詢問的電話，甚至有民眾直接將連署好的罷免連署書放在黨部大門外的信箱。

請繼續往下閱讀...

今天一早，也有民眾陸續前往民進黨台中市黨部連署，其中，還有人一口氣拿了20張連署書，表示要拿回家給親友連署。一名呂姓民眾當場連署罷免國民黨台中市第八選區立法院副院長江啟臣，他表示，他是江啟臣的豐南國中學長，質疑江啟臣身為高級知識份子，卻侳視藍白在立法院亂搞，私毫沒有作為，太離譜，所以要罷免；江啟臣則保持以往一貫的回應態度，低調表示，尊重民眾罷免的權利。

民進黨台中市黨部在櫃台前擺放國民黨台中市六區立委罷免連署書，供民眾索取連署。（記者歐素美攝）

民進黨公布全國各縣市黨部及全體黨公職服務處轉為挺公民的「民主連署站」，許多民眾即將罷免連署書投放到民進黨台中市黨部的信箱。（記者歐素美攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法