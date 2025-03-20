監院罰柯文哲假帳被白營嗆垃圾 黃帝穎：三大違法絕無僅有別亂牽拖

台北地方法院20日審理京華城容積率收賄、公益侵占政治獻金等案，下午提訊前台北市長柯文哲。（記者塗建榮攝）

2025/03/20 15:25

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕監察院認定民眾黨前主席柯文哲柯文哲政治獻金案違法，裁罰並沒入新台幣5579萬餘元。對此律師黃帝穎表示，民眾黨違反政治獻金法竟瞎扯賴桑小英，民眾黨柯文哲三大違法絕無僅有別亂牽拖。

黃帝穎在臉書PO文表示，監察院查核報告認定柯文哲多筆隱匿未報、不實、逾時申報，總計逾2萬筆收支涉有違反11大項政治獻金法規定情事，裁處罰鍰374萬元、沒入5579萬3888元。民眾黨竟瞎扯相同標準查「賴桑小舖」、「小英商號」，牽拖其他合法政治獻金。

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黃帝穎指出，柯文哲民眾黨至少三大違反政治獻金法，沒人跟柯一樣，別亂牽拖，廠商公開指控柯文哲政治獻金申報收據造假，柯文哲也坦承，並向社會鞠躬道歉；柯文哲假藉肖像權收權利金，全球選舉史上首例，柯文哲被抓包後，心虛喊說捐出；謝國樑公開證實捐民眾黨200萬元，竟記載在柯文哲私帳，民眾黨應該向柯文哲追討謝國樑捐給民眾黨的200萬元。

黃帝穎直言，以上柯文哲三大明顯違反政治獻金法，更觸犯公益侵占罪，別說賴桑、小英做不到，全球民主國家各政黨也難以想像，民眾黨包庇犯罪又亂牽拖，簡直國際笑話！

民眾黨立法院黨團主任陳智菡20日接受媒體訪問。（記者叢昌瑾攝）

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