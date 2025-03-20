昔杯葛臨時會今發文聲援 范綱皓批藍營：把剴剴當「政治提款機」

前總統幕僚范綱皓痛批國民黨當初不願意向人民報告，如今卻跳出來聲援「剴剴案」，豈不是既矯情又做作？（擷取自范綱皓臉書）

2025/03/20 14:18

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北市劉姓保母受兒福聯盟委託照顧新北市1歲男童剴剴（化名），卻在2023年涉嫌與胞妹將剴剴虐待致死，案件引起社會公憤。昨（19）日第四次開庭，吸引大批民眾到北院外聚集聲援，國民黨立委王鴻薇、徐巧芯、洪孟楷等人也發文表態，卻遭質疑「蹭熱度」。對此，前民進黨青年發展部副主任、網紅范綱皓痛批，國民黨去年曾甲級動員杯葛台北市議會「剴剴案」專案報告，如今卻跳出來聲援，不僅矯情又做作，更是在消費亡者當「政治提款機」。

范綱皓在「Threads」發文表示，虐童本應人神共憤、不分藍綠譴責，政治人物表態也無不妥。然而，他認為台灣應走向「責任政治」，剴剴案發生在台北，地方政府轉介過程、案件發生時的處置、有沒有人吃案等，都是全民關心的重點，「真相是什麼」？

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范綱皓指出，2024年3月，台北市議會召開臨時會，要求市長蔣萬安針對「剴剴案」進行專案報告。但是，國民黨黨團卻發出「甲級動員」，要求議員集體缺席，導致人數不足流會，蔣萬安市長也因此失去向人民報告的機會。

他強調，議會要求市府進行專案報告，並非對蔣萬安政治追殺，而是議會代表人民，人民有權知道地方政府在整起案件中做了什麼又沒做到什麼。「做了什麼，人民給予肯定，沒做到什麼，提出解方，人民繼續監督。這不就是『責任政治』的真諦嗎？」

范綱皓質疑，國民黨當初向人民報告都不願意，現在卻跳出來聲援「剴剴案」，不是既矯情又做作嗎？他更痛批，「要表態，當初就該做些實質的事情，否則只會讓人覺得把亡者當自己的政治提款機。掩蓋真相者也一樣有責任」。

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