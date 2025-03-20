監院罰柯文哲假帳被白營嗆垃圾 民進黨：半年前認錯、現在甩鍋

吳崢今表示，柯文哲去年率全黨認錯道歉，並承諾釐清帳目，過了半年沒給出交代，主管機關裁罰卻甩鍋。（資料照）

2025/03/20 13:37

〔記者陳政宇／台北報導〕監察院認定民眾黨前主席柯文哲政治獻金案違法，裁罰並沒入新台幣5579萬餘元，立法院民眾黨團主任陳智菡昨怒嗆監院「去死一死、垃圾」。民進黨發言人吳崢今（20）日表示，柯文哲去年率全黨認錯道歉，並承諾釐清帳目，過了半年沒給出交代，主管機關裁罰卻甩鍋，呼籲別轉移焦點、好好收拾自己出的包。

監察院查核柯文哲在民國113年總統選舉期間的政治獻金專戶，認定柯文哲違反政治獻金法，依法裁處柯374萬元罰鍰，並沒入5579萬3888元。陳智菡昨在網路節目質疑，競選小物跟演唱會怎麼會是政治獻金？並批評監察院長陳菊頭殼壞去，監院可以隨便入人於罪？去死一死、垃圾。

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對此，吳崢今受訪表示，針對監察院行使憲法上賦予職權，民進黨尊重也不評論，但民眾黨的政治攻擊非常荒謬，網路上的影片、直播都還在，柯文哲去年8月29日帶領民眾黨全體黨公職開記者會，向社會深深一鞠躬道歉，大家都還記得這個畫面。

吳崢回顧，當時柯文哲怎麼說？柯文哲說，「抱歉，真的沒有處理好政治獻金，出現假發票、報假帳、申報不實狀況，賠掉了財政紀律、社會對民眾黨的信任。」當時民眾黨還承諾，會盡速把政治獻金的帳釐清，到底短報多少、多少是名目跟帳目不實會盡速清點，再向社會完整報告。

據此，吳崢質疑，到現在已超過半年，民眾黨是否盤點好政治獻金、向社會完整交代？到底帳算出來差多少、錯多少，有多少發票漏登、登錯、開錯？這些事情有給社會交代嗎？並沒有，民眾黨選舉的帳都報不好，自己都說真的錯了，但主管機關裁罰卻又甩鍋。

吳崢批評，民眾黨想把別人拉下水轉移焦點，這並非負責任態度，民眾黨去年8月開記者會說要給社會交代，那就去做，不要主管機關查的時候就轉移焦點，自己出的包自己好好收拾。

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