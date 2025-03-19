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    民眾黨宣講3/23板橋首登場 黃國昌：盼拆穿綠謊言

    民眾黨主席黃國昌等人，19日舉行黨政聯繫會議會後記者會。（記者廖振輝攝）

    民眾黨主席黃國昌等人，19日舉行黨政聯繫會議會後記者會。（記者廖振輝攝）

    2025/03/19 20:39

    〔記者李文馨／台北報導〕民眾黨啟動「人民要當家」全台宣講，首場23日於新北板橋登場，第2場30日在新竹天公壇舉辦。民眾黨主席黃國昌今天表示，宣講目的不是處理民進黨的大罷免，而是政府的違法亂紀，盼藉由全台宣講揭發真相、拆穿謊言。

    台灣民眾黨今天下午舉行黨政聯繫會議，會後由黨主席黃國昌、秘書長周榆修、文宣部主任李頂立、新聞部主任吳怡萱召開記者會。為反制民進黨「人民是頭家」宣講，民眾黨日前拋出將啟動「人民要當家」下鄉巡迴宣講。

    黃國昌表示，今天黨政會議很多與會者關心北院審理的「剴剴案」，兒少權益是民眾黨重視的價值，也是立法院推動法案目標，民眾黨將持續關注；另一方面，前黨主席柯文哲遭起訴後將於明天開庭，民眾黨將到場關心進度，捍衛每個人在司法程序上，可以接受公平審判的權利。

    李頂立預告，3月23日活動將於下午2時正式開始，地點在新北市板橋站前路鄰新府路，除了有立法院黨團三長及黨團主任輪番上陣，還會邀請社會賢達上台宣講，並於現場發放真相摺頁，讓「民主派報員」帶回去協助派報；另外，當天還會有限量「血汗薪資袋」，象徵人民的納稅錢，被民進黨政府不斷透支，所剩無幾。

    媒體詢問，黃國昌將於27日南下與國民黨立委同台宣講，未來是否可能兩黨一起合作宣講。黃國昌表示，他對國民黨舉辦全台宣講樂觀其成，在野黨監督執政黨分進合擊，有關27日南下宣講，因為國民黨立委柯志恩與他是好朋友，上會期曾共同舉行「運動產業發展條例」的公聽會，此次柯志恩邀請他參加，他欣然同意。

    此外，針對行政院長卓榮泰等部會首長近日下鄉宣講，周榆修批評，民進黨「生雞卵的無，放雞屎一大堆」，從來沒看過這麼囂張的行政團隊。他說，總統府資政謝長廷指大罷免是「惡的循環」，苦口婆心的說這會造成公職人員集體無力感，政府應該互相協調而非仇恨罷免，而卓榮泰是謝系出身，應該好好聽聽大前輩謝長廷的箴言。

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