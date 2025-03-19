監院認定柯文哲違反「政治獻金法」 民眾黨：助攻為北檢添柴火

民眾黨前主席柯文哲。（記者塗建榮攝）

2025/03/19 19:40

〔記者李文馨／台北報導〕監察院查核前民眾黨主席柯文哲於2024年總統選舉期間的政治獻金專戶，認定柯違反「政治獻金法」，依法裁處374萬元罰鍰，並沒入5579萬3888元。民眾黨批評，監察院在柯案開庭前一天公布訊息，就是在助攻檢察官，為北檢添加柴火。

另也提到，監院認定演唱會、競選小物收益均屬政治獻金與客觀事實不符，要求監院依同標準清查「賴桑小舖」、「小英商號」。

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民眾黨表示，監察院18日才大動作開記者會，痛批在野黨砍預算，哭窮欲聲請釋憲，隔天卻可以發布超過3000字的新聞稿，宣布裁罰、沒入金額，顯見監察院還能運作，寧可省下買衛生紙的錢，也要處理柯文哲政治獻金案，傾全力在對付柯文哲，背後目的不言而喻。

民眾黨指出，監察院選在柯文哲3月20日首次開庭前一晚公布訊息，就是在助攻檢察官，為北檢添加柴火，配合司法進度進行政治追殺及攻擊。

民眾黨續指，監察院傾全力調查，新聞稿仍有值得一讀的地方，其中確認了過去從第三方支付平台的捐款，確實有許多錯誤登載為現金，且捐贈者與威京集團無關，更不存在外資捐贈；另外，裝潢費皆有合法憑證與給付金流，SOGO禮金確實作為員工福利用途，以上幾點皆證實，去年幾個月政論節目搭配側翼網軍輪番造謠的內容，都是不實的指控與抹黑。

民眾黨強調，有關監察院認定柯文哲演唱會售票，及透過木可販售競選小物皆屬政治獻金，顯與客觀事實不符，民眾黨要求監察院依照同等標準，清查賴清德總統競選期間的「賴桑小舖」及蔡英文前總統的「小英商號」，有開立發票之收入，是否依法申報政治獻金，是否有匿未申報情形，請監察院一視同仁以正視聽，否則將落入「政治辦案標準不一」的罵名，難度悠悠之口。

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