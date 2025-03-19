北市稱「依規定駁回」罷團申請 剷除黑芯：擅自擴大解釋法條

罷免徐巧芯團體指控，北市公園處駁回罷團申請場地使用，引發爭議。圖片為3月15日罷團於景勤1號公園活動。（記者甘孟霖攝）

2025/03/19 13:38

〔記者甘孟霖／台北報導〕推動罷免台北市國民黨籍立委徐巧芯的「剷除黑芯」申請於景勤1號公園舉辦活動，但遭台北市公園路燈工程管理處以「同月份同場地已有相同性質活動」為由駁回，北市公園處強調同一申請人一個月內只能申請一次，不希望相同活動持續占用公園。對此，「剷除黑芯」指出，對於市府擅自擴大解釋法條感到遺憾，將研擬提出行政救濟。

公園處今（19日）說明，罷團於景勤1號公園活動場地申請日期為3月15、16、22、23日，先前已批准3月15、16日的景勤1號公園人行道相同罷免活動申請；而22、23日申請案內容完全一致，明確是相同的活動，基於避免占用的精神，不希望同一活動占用公園，影響居民使用，因此將其視為同一單位、廣義的同一申請人，而不同意其第二次申請。

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對此，「剷除黑芯」表示，兩場活動是由不同的法人組織協辦，並與市府提出申請，因此並沒有同一申請人的狀況；且團隊在選擇公園時，也會考量是否有充足且適當的場地空間，在送交申請時，也將提供具體活動場地規劃。

團隊指出，若市府對於規劃內容，認為可能有影響民眾使用公園疑慮，應與申請方提出修改建議，而不是通案要求活動僅可縮限於公園人行道。

此外，團隊律師檢視相關的法規，沒有任何一條法規是如此規定，市府要如此擅自擴大解釋法條，團隊對此感到相當遺憾，並將研擬提出行政救濟。

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