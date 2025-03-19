黃國昌稱「新北不借場地」 板橋區公所：站前廣場禁政治集會

民眾黨「人民要當家」宣講活動首場選在新北市板橋區，傳出民眾黨主席黃國昌（右一戴眼鏡者）接受專訪時表示借不到場地，板橋區公所今天回應。（資料照，記者黃子暘攝）

2025/03/19 12:29

〔記者黃子暘／新北報導〕民眾黨「人民要當家」宣講活動首場選在新北市板橋區舉行，傳出民眾黨主席黃國昌接受專訪時表示借不到場地，「新北市府不借就是不借」。板橋區公所今（19）日回應，公所管理的板橋車站前「站前廣場」禁止進行商業展售、政治集會或宗教法會等，民眾黨申請3月22日20時至3月23日23時「站前路」作為「街頭宣講活動」案，公所已於3月19日10點邀請申請單位辦理會勘完成借用。

公所指出，依據2014年11月5日頒訂「新北市政府公設廣場使用管理要點」，板橋車站前「站前廣場」禁止進行商業展售、政治集會或宗教法會等活動，該場地借用須依相關規定辦理，若有政治活動需求，可依照其他場地租借相關使用規範申請借用。

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公所表示，民眾黨向板橋區公所申請借用22日20時至3月23日23時「站前路」舉辦街頭宣講活動，公所已於3月19日10點邀請申請單位辦理會勘完成借用，只要活動內容符合「站前廣場」租借場地相關規範，可依法申請場地借用辦理活動。

新北市府秘書處指出，依「新北市政府行政園區場地使用管理要點」第4點第3款規定，使用市府各場地，嚴禁問政說明會、政見發表會等相關政治活動；秘書處針對行政園區各場地申請使用，均依要點及相關法令規定辦理，並恪遵依法行政、嚴守行政中立原則。

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