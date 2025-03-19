我國首次全社會防衛韌性演練3/27台南舉行 邀正、副總統視導

全社會防衛韌性委員會小規模實地演練研商會議，在南市消防局災害應變中心召開。（台南市府災防辦公室提供）

2025/03/19 10:51

〔記者王俊忠／台南報導〕為驗證地方政府全社會防衛韌性準備成效，強化地方政府應變制變能力，台南市政府將於3月27日配合中央舉行「2025年全社會防衛韌性委員會實地演練」，中央與地方協力並結合民間力量，演練融入地震、海嘯與關鍵基礎設施遭破壞等複合式災難場景。據了解，總統賴清德與副總統蕭美琴都將南下視導。

台南市長黃偉哲指出，總統府於去（2024）年6月成立「全社會防衛韌性委員會」，期盼由中央與地方協力並結合民間力量，攜手建構因應大型災害與威權主義擴張威脅的量能，以全面提升國防、民生、災防與民主4大韌性為目標，演習情境將融入地震、海嘯及關鍵基礎設施遭破壞等複合式災難場景，進行實地救災行動。

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南市副市長葉澤山表示，全社會防衛韌性委員會於去年12月26日，會同中央各相關部會及台南市政府進行桌上推演，決定於3月27日在台南市舉行「2025年全社會防衛韌性委員會實地演練」，並將於當日演練結束後，於台南市當地召開「全社會防衛韌性委員會第3次委員會議」及「委員會議會後記者會」，展現賴總統揭示「行動委員會」的精神。

據了解，這場全國首創的全社會防衛韌性演練，總統賴清德與副總統蕭美琴都將南下視導，當天演練地點分別有南寧高中、安平商港、安平育平郵局對面廣場等3地，時間將從上午9點進行到下午近2點。

南市府秘書長兼災防辦主任方進呈強調，本次演練期能透過實地、實景的小規模演練方式，驗證中央部會及地方政府等單位「大規模疏散撤離」、「收容安置」及「擴充急救醫療場所」等災難應變能力，同時演練亦納入可恃民力，驗證政府與民間相互支援合作與應變能力，以建構全社會防衛韌性的目標。

中央與地方官員視察全社會防衛韌性演練台南小規模實兵演練場地。（台南市府災防辦公室提供）

中央與地方官員視察全社會防衛韌性演練台南小規模實兵演練場地。（台南市府災防辦公室提供）

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