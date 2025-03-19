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    全國首次全社會防衛韌性實兵演練 台南3/27登場

    為了驗證地方應變能力，南市將於3月27日配合中央舉行全社會防衛韌性委員會實地演練。 （南市府提供）

    為了驗證地方應變能力，南市將於3月27日配合中央舉行全社會防衛韌性委員會實地演練。 （南市府提供）

    2025/03/19 10:15

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕為驗證地方政府全社會防衛韌性準備成效，強化地方政府應變制變能力，南市將於3月27日配合中央舉行首次「全社會防衛韌性委員會實地演練」，由中央與地方協力，並結合民間力量，實景小規模演練方式加強應變能量。

    市長黃偉哲表示，總統府於去（2024）年6月成立「全社會防衛韌性委員會」，期盼由中央與地方協力，並結合民間力量，攜手建構因應大型災害與威權主義擴張威脅的量能，以全面提升國防、民生、災防與民主4大韌性為目標，演習情境將融入地震、海嘯及關鍵基礎設施遭破壞等複合式災難場景，進行實地救災行動。

    副市長葉澤山表示，「全社會防衛韌性委員會」於去年12月26日，會同中央各相關部會及南市政府，進行桌上推演，為延續前次桌上推演脈絡，將於3月27日在台南舉行實地演練，並將於當日演練結束後，即舉行第3次委員會議，展現賴總統所揭示的「行動的委員會」精神。

    南市府秘書長兼災防辦主任方進呈強調，這次演練期能透過實地、實景的小規模演練方式，驗證中央部會及地方政府等單位「大規模疏散撤離」、「收容安置」，以及「擴充急救醫療場所」等災難應變能力，同時演練亦納入可恃民力，驗證政府與民間相互支援合作與應變能力，以建構全社會防衛韌性的目標。

    全國首次全社會防衛韌性實兵演練，將於3月27日在台南登場。（南市府提供）

    全國首次全社會防衛韌性實兵演練，將於3月27日在台南登場。（南市府提供）

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