KMT以罷制罷 鄭文婷告發偽造文書、張之豪喊法院見

國民黨基隆市黨部及民團基隆市公共事務學會今天舉行「以罷制罷，以戰止戰！」聯合行動記者會。（國民黨基隆黨部提供）

2025/03/18 13:35

〔記者董冠怡／基隆報導〕基隆市國民黨籍立法委員林沛祥被罷免案一階過關，民進黨籍仁愛區基隆市議員鄭文婷、安樂區議員張之豪也被發起罷免，兩案一階都要補提提議人名冊，國民黨基隆市黨部及民團「基隆市公共事務學會」今天舉行記者會，列舉「荒謬事蹟」，喊話「以罷制罷，以戰止戰」。鄭文婷說，已針對一階涉嫌偽造文書追加告發；張之豪說，指控性騷「我就告」。

國民黨基隆市黨部主委吳國勝說，全國罷免案藍綠戰況「35:0」，高度懷疑是政治操作、行政不中立，呼籲中選會公平對待、依法行政。

請繼續往下閱讀...

罷免鄭文婷領銜人、基隆市公共事務學會副總幹事紀文荃表示，已收到中選會通知要補提97件，近期也持續收取提議書，目前已達300餘份，並稱鄭文婷荒謬事蹟數不勝數，在東岸商場事件不斷替NET發聲傷害基隆人權益、濫用司法資源以告問政，以及連續二次參與鼓吹罷免，連自身選區都沒顧好，這次簽署提議書的人很多是她的支持者。

罷免張之豪領銜人、基隆市公共事務學會總幹事游正義指出，中選會函文顯示需補提254件，手邊已有500件，有信心一階過關，並重提罷免理由，例如市府跟NET打官司時，張不但沒有捍衛基隆財產，反替NET說話，罔顧人民期望；不尊重女性、曾有性騷紀錄；去年頻上電視賺通告費，未盡監督問政責任；蹭聲量為選立委鋪路、造成政黨對立增加仇恨值，已不適任。

黨部發言人黃申棟、潘艾嘉提到，國民黨不會對民進黨的政治霸凌坐視不管，秉持以罷制罷、以戰止戰原則堅決反擊，未來運作除了有多名議員服務處等固定連署站點，週六、日及假日也會在人潮聚集處設置機動連署站；若一意孤行繼續利用罷免手段進行政治清算，最終必將自食惡果。

鄭文婷說，根據中選會資料，送交的505份提議書中，包含已故者47人、簽名涉及偽造者3人、不符合規定者265人，比例高達52.5%，令人震驚，並控正式公告前，國民黨便提前獲悉結果，匆忙設攤補件，這種「未卜先知」的行為，令人質疑內部是否有人洩密，意圖操弄罷免程序，已委託律師向基隆地檢署追加告發，以及補充相關事證，「國民黨的惡罷行為昭然若揭，應受到法律制裁，讓市民看清真相」。

張之豪回應，國民黨為了圍魏救趙，以罷制罷理由荒腔走板。東岸廣場一案，他的態度一致，「為什麼簽約一簽30年？為何是微風得標？」謝市府「侵門踏戶」歷歷在目，侵害市民人權就是破壞基隆，保護基隆立場始終不變；如果民代在議會問政之餘，還能上公眾媒體為城市爭取福利、爲正義發聲，就是市民值得的民代，並反問「今天出席的不全都是要選議員的嗎？罷免行動不就是在給黨內沒舞台的人搏聲量嗎？」此外，與中共和其附隨組織對抗，是使命也是對台灣這塊土地的愛；指控性騷「法院見」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法