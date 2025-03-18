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    傅崐萁稱修容組案已辦過 民進黨團：是新案、追查重點不同

    對於立法院國民黨團總召傅崐萁聲稱「競選小物案」已查辦過。民進黨團強調，當年查辦重點在於是否賄選，但本案疑慮不僅於此，這是新案。（記者王藝菘攝）

    對於立法院國民黨團總召傅崐萁聲稱「競選小物案」已查辦過。民進黨團強調，當年查辦重點在於是否賄選，但本案疑慮不僅於此，這是新案。（記者王藝菘攝）

    2025/03/18 12:10

    〔記者謝君臨／台北報導〕立法院國民黨團總召傅崐萁被告發「競選小物案」，檢調日前發動搜索、約談行動。傅則喊冤未違法，並稱此案已查辦過。對此，民進黨立委沈伯洋強調，當年查辦重點在於是否賄選，但本案疑慮不僅於此，這是新案。「提供修容組的『戰天下』和傅崐萁是否有關係？背後是否為中國無償提供？」這並非政治迫害，尊重司法調查。

    民進黨團今舉行記者會，針對傅崐萁「競選小物案」發表看法，對於傅聲稱本案是司法迫害，民進黨團幹事長吳思瑤要傅別再牽拖，強調揭發者是國民黨台北市議員鍾小平。對於傅指本案已經查辦過，沈伯洋也批傅「搞錯方向」，指當年的修容組爭議，最主要是查有無涉及賄選，和誰提供、有無假發票沒關係，但現在的疑慮不僅於此。

    「候選人拿到是誰提供的？『戰天下』和傅崐萁有無關係？提供修容組有償、無償？中國來的難道是中國提供？疑慮在這。」沈伯洋強調，這是新的案件，是傅崐萁的「壯世代案件」，差別在於不是「戰國策」而是「戰天下」。選罷法配合反滲透法嚴禁中國資金進來，若由中國提供過程沒有金流，還有假發票的問題。

    沈伯洋重申，這些疑慮都指名這是新案，且是某位仁兄在政論節目說溜嘴，傅崐萁不要說政治迫害，是有人去告發，目前已由檢察官偵辦中，尊重司法調查。

    民進黨團幹事長吳思瑤也強調，這是新案，證據到哪就辦到哪，和政治無涉，司法案件講求證據，到底是誰提供修容組？是中國？這要釐清，其次，提供是透過資金或直接成品？是有償購買、無償贈送？再搭配立委有無誠實申報政治獻金。

    吳思瑤表示，之前也揭露過，監院的政治獻金登載確實啟人疑竇，幾十位立委接受修容組，不管有償無償，好像登載都是有償，發票開同一天，數量一致，這就非常有問題，會否國民黨團透過傅崐萁大放送，提供選舉小物藉此收買選民，整個黨上下淪為最大型詐騙集團，集體偽造文書，這是本案要查的重點，和之前的「呂玉玲案」沒關係，支持司法獨立公正辦理。

    對於立法院國民黨團總召傅崐萁聲稱「競選小物案」已查辦過。民進黨團強調，當年查辦重點在於是否賄選，但本案疑慮不僅於此，這是新案。（記者王藝菘攝）

    對於立法院國民黨團總召傅崐萁聲稱「競選小物案」已查辦過。民進黨團強調，當年查辦重點在於是否賄選，但本案疑慮不僅於此，這是新案。（記者王藝菘攝）

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